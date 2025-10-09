La panne de la suite logicielle de productivité de Microsoft s'atténue, selon Downdetector

(Mises à jour avec "outage easing", Microsoft comment)

Une panne affectant des milliers d'utilisateurs de la suite de logiciels de productivitéde Microsoft MSFT.O jeudi s'est atténuée, selon le site web de suivi des pannes Downdetector.com.

Le nombre d'utilisateurs signalant des problèmes avec Microsoft 365 est tombé à plus de 1 500 à 15 h 07 (heure de l'Est), contre 17 000 auparavant, selon Downdetector, qui suit les pannes en rassemblant des rapports d'état provenant d'un certain nombre de sources.

Les chiffres de Downdetector sont basés sur les rapports soumis par les utilisateurs. Le nombre réel d'utilisateurs touchés peut varier.

Microsoft 365 a déclaréavoir réacheminé le trafic affecté vers une infrastructure saine et constater une amélioration de la santé du service, sur sa page d'état X.

Les premiers rapports faisaient état de problèmes d'accès à Microsoft Teams et Exchange Online.