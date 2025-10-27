 Aller au contenu principal
NOV 25 CAC 40 Index (10x)
8 247,00
+0,08%
Qualcomm +20%, retrace ses niveaux de mi-juillet 2024
information fournie par Zonebourse 27/10/2025 à 17:08

Qualcomm dopé par ses résultats et l'annonce du développement de puce 'accélératrices d'I.A' s'envole de +20 et retrace ses niveaux de mi-juillet 2024 : le prochain objectif n'est autre que le retracement du zénith des 230$ du 18 juin 2024

Valeurs associées

QUALCOMM
189,2300 USD NASDAQ +12,01%
A lire aussi

  • La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe finit dans le vert, les espoirs commerciaux au centre de l'attention
    information fournie par Reuters 27.10.2025 18:25 

    par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi, alors que les signes d'apaisement des tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis encouragent les investisseurs, au début d'une semaine qui sera dominée par les réunions des banques ... Lire la suite

  • Le Premier ministre canadien Mark Carney lors d'une conférence de presse en marge du 47e Sommet de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (Asean) à Kuala Lumpur, le 27 octobre 2025 en Malaisie ( AFP / Arif Kartono )
    Droits de douane: Trump rejette la main tendue du Canada
    information fournie par AFP 27.10.2025 18:19 

    Arcbouté sur une nouvelle hausse des droits de douane sur les produits de son voisin, Donald Trump a refusé lundi toute rencontre avec le Premier ministre canadien Mark Carney, sur fond de brouille autour d'une publicité qu'il a qualifiée d'"acte hostile". "Nous ... Lire la suite

  • jcdecaux-1 (Crédit: L. Grassin / )
    JCDecaux remporte le contrat du mobilier urbain publicitaire de Barcelone
    information fournie par Zonebourse 27.10.2025 18:06 

    JCDecaux annonce avoir remporté le contrat exclusif de mobilier urbain publicitaire de la ville de Barcelone, d'une durée de 10 ans, avec une option de prolongation de 4 ans. L'accord couvre plus de 1400 Abribus et 500 MUPI, soit 3000 faces analogiques, auxquels ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les Bourses européennes terminent dans le vert, records à Madrid et Londres
    information fournie par AFP 27.10.2025 17:51 

    Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi, profitant des espoirs de détente commerciale entre les Etats-Unis et la Chine, poussant Madrid et Londres jusqu'à des niveaux record. La Bourse de Londres a terminé en très légère hausse de 0,09%, suffisante ... Lire la suite

