Quaero Capital recrute un responsable des institutionnels britanniques

(NEWSManagers.com) - Le gestionnaire d'actifs helvétique Quaero Capital a annoncé le recrutement de Mark Burges Watson en qualité de responsable des investisseurs institutionnels au Royaume-Uni. Il sera chargé de promouvoir les stratégies de la société de gestion auprès des clients institutionnels et des intermédiaires professionnels, en collaboration avec Henry Pollard.

Mark Burges Watson était précédemment directeur général et administrateur de Haitong International Securities Group à Londres. Il a commencé sa carrière en tant que vendeur d'actions japonaises et asiatiques chez Barclays Capital et JPMorgan. Il a ensuite cofondé en 2003 la société de conseil spécialisée dans le Japon Japaninvest, rachetée en 2015 par le groupe Haitong. Mark Burges Watson travaille également comme conseiller auprès de petites entreprises de croissance dirigées par des femmes chez Hakuba Advisory.