Quadient : une filiale obtient une certification importante en France
information fournie par AOF 11/12/2025 à 18:03

(AOF) - Serensia by Quadient , filiale de Quadient, a obtenu son agrément définitif de la Direction Générale des Finances Publiques. Cette certification confirme que tous les prérequis et le cahier des charges de l’administration ont été entièrement satisfaits et que la plateforme est désormais agréée, opérationnelle et prête à être utilisée. La décision intervient avant la mise en production du dispositif national de facturation électronique, prévue le 1er septembre 2026.

La plateforme de Serensia répond ainsi aux besoins des petites et moyennes entreprises jusqu'aux plus grands groupes gérant de flux de facturation complexes et volumineux.

