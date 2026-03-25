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Quadient, Trigano, Spie... les valeurs à suivre demain à Paris
information fournie par AOF 25/03/2026 à 18:29

(AOF) - Amoéba

Amoéba a annoncé le renforcement de sa structure financière via le lancement d'une augmentation de capital par l'émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription.

Cegedim

L'entreprise développant et commercialisant des bases de données et des logiciels dans le domaine de la santé annoncera ses résultats annuels.

Gensight

La société biopharmaceutique indiquera ses résultats annuels.

Hexaom

Le spécialiste de la construction de maison, de la rénovation et de l'accession en France dévoilera ses résultats annuels.

HighCo

High Co vise une hausse supérieure à 17% de sa marge brute pour 2026

Hoffmann Green Cement

Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annoncera ses résultats annuels.

Icape

Le distributeur de cartes de circuits imprimés détaillera ses résultats annuels.

Innate Pharma

L'entreprise biopharmaceutique publiera ses résultats annuels.

IT Link

La société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés présentera ses résultats annuels.

LNA Santé

LNA Santé a dévoilé un bénéfice net part du groupe annuel en progression de 10,7%, à 24,145 millions d'euros.

Quadient

Quadient publie ses résultats annuels et relève ses ambitions de moyen terme pour l'activité Digital

Roche Bobois

Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme signalera ses résultats annuels.

Spie

Spie annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de SGS Industrial Services Group. Cette acquisition permet au groupe d'élargir sa gamme de services industriels en Allemagne.

Stif

Le spécialiste de la protection contre les explosions rendra compte de ses résultats annuels.

Trigano

Le groupe poursuit sa dynamique commerciale au premier semestre et estime qu'à court terme, la situation politique internationale ne devrait pas avoir d'impact significatif sur ses marchés. Le spécialiste des camping-cars ajoute que ses carnets de commandes permettent de saturer les capacités de production jusqu'à la fin de la saison.

Xilam Animation

La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation publiera ses résultats annuels.

Valeurs associées

AMOEBA
0,8900 EUR Euronext Paris -0,22%
CEGEDIM
9,6400 EUR Euronext Paris -1,63%
GENSIGHT BIOLOGICS
0,0900 EUR Euronext Paris +5,26%
HEXAOM
30,4000 EUR Euronext Paris +5,56%
HIGH CO
3,600 EUR Euronext Paris +3,15%
HOFFMANN GREEN CEMENT TEC.
4,850 EUR Euronext Paris +2,11%
ICAPE HOLDING
3,9500 EUR Euronext Paris +0,77%
INNATE PHARMA
1,1520 EUR Euronext Paris +2,31%
IT LINK
16,1000 EUR Euronext Paris +0,63%
LNA SANTE
25,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
QUADIENT
12,6800 EUR Euronext Paris +1,12%
ROCHE BOBOIS
23,000 EUR Euronext Paris -2,95%
SPIE
44,3200 EUR Euronext Paris +0,82%
STIF
61,3000 EUR Euronext Paris +3,90%
TRIGANO
148,3000 EUR Euronext Paris -0,34%
XILAM ANIMATION
2,8800 EUR Euronext Paris -2,37%
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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 25/03/2026 à 18:29:00.

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