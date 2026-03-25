Quadient, Trigano, Spie... les valeurs à suivre demain à Paris

(AOF) - Amoéba
Amoéba a annoncé le renforcement de sa structure financière via le lancement d'une augmentation de capital par l'émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription.
Cegedim
L'entreprise développant et commercialisant des bases de données et des logiciels dans le domaine de la santé annoncera ses résultats annuels.
Gensight
La société biopharmaceutique indiquera ses résultats annuels.
Hexaom
Le spécialiste de la construction de maison, de la rénovation et de l'accession en France dévoilera ses résultats annuels.
HighCo
High Co vise une hausse supérieure à 17% de sa marge brute pour 2026
Hoffmann Green Cement
Le spécialiste de la décarbonation du secteur de la construction qui conçoit et commercialise des ciments innovants sans clinker, annoncera ses résultats annuels.
Icape
Le distributeur de cartes de circuits imprimés détaillera ses résultats annuels.
L'entreprise biopharmaceutique publiera ses résultats annuels.
IT Link
La société de conseil et d'ingénierie spécialisée dans les systèmes connectés présentera ses résultats annuels.
LNA Santé
LNA Santé a dévoilé un bénéfice net part du groupe annuel en progression de 10,7%, à 24,145 millions d'euros.
Quadient publie ses résultats annuels et relève ses ambitions de moyen terme pour l'activité Digital
Roche Bobois
Le spécialiste de l'ameublement haut de gamme signalera ses résultats annuels.
Spie annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de SGS Industrial Services Group. Cette acquisition permet au groupe d'élargir sa gamme de services industriels en Allemagne.
Stif
Le spécialiste de la protection contre les explosions rendra compte de ses résultats annuels.
Le groupe poursuit sa dynamique commerciale au premier semestre et estime qu'à court terme, la situation politique internationale ne devrait pas avoir d'impact significatif sur ses marchés. Le spécialiste des camping-cars ajoute que ses carnets de commandes permettent de saturer les capacités de production jusqu'à la fin de la saison.
Xilam Animation
La société indépendante de production et de distribution de programmes d'animation publiera ses résultats annuels.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer