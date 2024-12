Quadient signe un prêt bancaire de 50 millions de dollars auprès de Bank of America

(AOF) - Quadient annonce la signature d'un prêt bancaire de 50 millions de dollars américains auprès de Bank of America. Cette nouvelle facilité de crédit, d'une durée de 3 ans et à taux variable, renforce la position financière de Quadient en prévision des échéances de dettes attendues en 2025. Ce nouveau prêt bancaire est soumis au respect des covenants financiers du groupe actuellement en place, avec, en particulier, un ratio de levier financier hors opérations de leasing inférieur à 3 et des capitaux propres du groupe supérieurs à 600 millions d'euros.

Au 31 juillet 2024, le ratio de levier financier hors leasing de Quadient s'élevait à 1,6 et les capitaux propres du groupe à 1 064 millions d'euros.

Depuis le début de l'année et en incluant cette transaction, Quadient a levé avec succès l'équivalent de 230 millions d'euros via plusieurs instruments financiers, dont un Schuldschein et différents prêts à termes. Chacun a contribué au remboursement de lignes de crédit existantes arrivant à maturité en 2025, notamment une émission obligataire d'un encours de 260 millions d'euros, avec un coupon de 2,25 %, et une tranche de Schuldschein de 29 millions d'euros.

