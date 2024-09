Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: répond aux exigences de la nouvelle loi finances information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 16:40









(CercleFinance.com) - Quadient a annoncé aujourd'hui son enregistrement officiel en tant que Plateforme de Dématérialisation Partenaire (PDP).



Cet enregistrement, délivré le 12 septembre 2024 par le Service d'Enregistrement des PDP du Ministère des Finances Publiques, confirme que Quadient répond à toutes les exigences de la nouvelle loi de finances et est autorisé à participer à la prochaine phase des tests d'interopérabilité avec la plateforme des autorités fiscales lorsqu'elle sera disponible.



Quadient assure que sa plateforme garantit la sécurité et la conformité des données clients, contrôle les paiements entrants et sortants avec intégrité, tout en offrant une expérience utilisateur de qualité.



'Cet enregistrement résulte de plusieurs années d'investissements continus ainsi que de développements techniques et commerciaux entrepris par Quadient pour devenir un acteur majeur de la facturation électronique en France', ajoute l'entreprise.





