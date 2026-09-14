Quadient reconnu par QKS Group pour sa solution AP

Quadient annonce avoir été reconnu comme leader dans le rapport "SPARK Matrix : Accounts Payable Automation 2026" de QKS Group, qui "évalue les fournisseurs de solutions d'automatisation des comptes fournisseurs selon leur excellence technologique et leur impact auprès des clients".

"Selon QKS Group, la position de Quadient parmi les leaders reflète sa capacité à proposer une solution d'automatisation des comptes fournisseurs innovante, évolutive et conçue pour répondre aux besoins futurs des entreprises", rapporte le groupe de solutions logicielles.

Quadient AP permet aux organisations B2B d'automatiser le traitement des factures fournisseurs, les processus d'approbation et les activités liées aux achats, tout en répondant à un nombre croissant d'exigences réglementaires en matière de facturation électronique sur les marchés européens.

D'après Quadient, le rapport SPARK Matrix souligne également les nombreuses intégrations de Quadient AP avec les principales plateformes ERP et de comptabilité, notamment Oracle NetSuite, Sage, Sage Intacct, Microsoft Dynamics GP, QuickBooks, Acumatica et Xero.