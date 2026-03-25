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Quadient publie ses résultats et relève ses ambitions pour l'activité Digital
information fournie par Zonebourse 25/03/2026 à 18:08

La plateforme mondiale d'automatisation au service de connexions professionnelles sécurisées et durables a dévoilé des revenus annuels 2025 en repli de 5,2%, à 1,036 milliard d'euros. Dans le détail, l'activité Digital a généré une croissance organique de 8%, ou de 5,5% en données publiées.

Toujours sur l'ensemble de l'exercice 2025, l'Ebitda s'est affaissée de 7,2%, à 230 MEUR, la marge brute a reculé de 5,7%, à 771 MEUR, tandis que le résultat opérationnel est passé de 123 MEUR, à -8 MEUR. Ce dernier a été pénalisé par une dépréciation de 124 MEUR comptabilisée sur le goodwill de l'activité Mail au cours de l'exercice 2025, à la suite d'une révision des hypothèses à moyen terme concernant cette activité.

Enfin, le résultat net part du groupe est passé d'un bénéfice de 66 MEUR à une perte de 68 MEUR, lui aussi impacté par la dépréciation du goodwill de l'activité Mail. En excluant cet impact, le groupe aurait généré un bénéfice de 56 MEUR.

Pour 2026, Quadient estime que le contexte macroéconomique et géopolitique est toujours difficile et va continuer de faire face aux incertitudes du marché.

Toutefois, les activités Digital et Locker devraient continuer à afficher une croissance solide et poursuivre l'augmentation de leur marge d'Ebitda.

Sur l'exercice en cours, le groupe vise une variation organique de son chiffre d'affaires comprise entre -2 et 2%. Pour l'activité Digital, la marge d'Ebitda devrait être supérieure à 20%, à 25% pour l'activité Mail et au-dessus de 10% pour les Locker.

A moyen terme, les ambitions de chiffre d'affaires pour l'activité Digital ont été revues à la hausse, à environ 550 MEUR, contre plus de 500 MEUR auparavant.

A l'inverse, pour la division Mail, la prévision a été revue à la baisse à environ 500 MEUR, contre environ 600 MEUR précédemment.

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