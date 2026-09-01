Quadient préparé pour la facturation électronique avec sa plateforme Serensia

Alors que la réforme de la facturation électronique entre aujourd'hui en vigueur en France, Quadient annonce que plus de 800 000 établissements (SIRET) sont enregistrés dans l'annuaire central de la DGFiP à travers sa plateforme agréée Serensia by Quadient et ses partenaires en marque blanche.

Cette première étape marque le début d'un déploiement progressif de la réforme. Une nouvelle échéance interviendra en septembre 2027, avec l'extension de l'obligation d'émission de factures électroniques aux PME et aux TPE, élargissant ainsi le périmètre des entreprises concernées.

"Cette position permet à Quadient de disposer d'une base significative pour accompagner les entreprises et les partenaires dans la durée, à mesure que la réforme s'étend progressivement à l'ensemble du tissu économique français", affirme le spécialiste de l'automatisation des interactions professionnelles.

La phase opérationnelle fait suite à un pilote mené avec succès par Quadient, auquel ont notamment participé plusieurs fournisseurs d'énergie du pays. Les premiers échanges de factures électroniques sont désormais opérationnels et les volumes de transactions progressent rapidement.

A fin août, plus de 100 000 factures électroniques avaient déjà été traitées, avec une accélération particulièrement marquée au cours du dernier mois. Plus de 25 000 entreprises, dont TotalEnergies et Dalkia, avaient déjà échangé des factures électroniques, en émission, en réception ou dans les deux sens.