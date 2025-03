Quadient: partenariat étendu avec Japan Post information fournie par Cercle Finance • 04/03/2025 à 11:06









(CercleFinance.com) - Quadient a annoncé hier soir une extension du partenariat existant entre sa co-entreprise japonaise Packcity et l'opérateur postal Japan Post.



Aux termes de l'accord, les consommateurs pourront désormais non seulement recevoir des livraisons de Japan Post dans le réseau de consignes automatisées de colis de Packcity, mais aussi expédier des colis à partir de ces mêmes consignes.



Le partenariat doit permettre d'augmenter le volume de colis traités via un réseau ouvert et de regrouper la collecte des colis en un seul point, ce qui contribuera à des opérations plus efficaces et plus écologiques, explique Quadient dans un communiqué.



A travers Packcity Japan, sa joint-venture avec Yamato Transport, le groupe français exploite environ 7000 consignes automatiques au Japon, ce qui en fait le numéro un des réseaux ouverts de consignes dans le pays.



Japan Post exploite de son côté plus de 24.200 bureaux de poste à travers le pays et emploie plus de 171.800 personnes.





