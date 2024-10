Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: obtient un prêt de 25 ME pour ses programmes R&D information fournie par Cercle Finance • 30/10/2024 à 10:17









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir obtenu un prêt 'Schuldschein' de 25 millions d'euros de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) pour financer ses programmes de R&D en République tchèque.



Pour rappel, un prêt 'Schuldschein' est un instrument de financement de droit allemand, comparable à un emprunt obligataire privé, mais avec moins de formalités réglementaires.



Ce prêt, avec des maturités de 5 et 7 ans, soutiendra les activités du centre de R&D de Quadient à Hradec Králové, qui développe des solutions d'automatisation basées sur l'IA.



Laurent du Passage, Directeur Financier, a déclaré : ' Nous sommes heureux de nous associer à la BERD pour renforcer notre engagement en matière de R&D en République tchèque ', soulignant l'importance de cette collaboration pour l'innovation et l'engagement local.





