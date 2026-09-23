Quadient : objectifs 2026 remaniés après le retrait des Lockers

Le chiffre d'affaires de Quadient s'est établi à 448 millions d'euros au 1er semestre 2026, en baisse organique de 2% (en repli de 3,7% en données publiées) par rapport à l'année précédente. La variation publiée intègre un effet périmètre positif de 2 MEUR (reflétant les acquisitions de Serensia en juin 2025 et de CDP Communications en décembre 2025) plus que compensé par un impact de change négatif de 10 MEUR.

Par zone géographique, l'Amérique du Nord (57% du chiffre d'affaires) est restée résiliente, avec une performance quasi stable sur un an : -0,1% en organique. Les principaux pays européens (37% du chiffre d'affaires) ont reculé de 4,4% en organique, tandis que le chiffre d'affaires du segment International (6% du chiffre d'affaires) s'est contracté de 4,9% en organique.

Le taux de marge brute s'établit à 77% au 1er semestre 2026, globalement stable par rapport aux 77,1% du 1er semestre 2025 (retraité).

L'EBITDA a atteint 96 MEUR sur les six premiers mois de l'année 2026, en baisse de 7,1% sur un an. En organique, l'EBITDA s'est contracté de 2,2%. La marge d'EBITDA s'établit à 21,5%, en baisse de 0,8 point par rapport au 1er semestre 2025.

Le résultat opérationnel courant (EBIT courant) a atteint 57 MEUR au 1er semestre 2026, soit une baisse de 5,9% en organique sur un an. La marge d'EBIT courant s'établit à 12,7% du chiffre d'affaires contre 13,8% au premier semestre 2025.

Le résultat net, part du groupe s'élève à 9 MEUR au 1er semestre contre 20 millions d'euros il y a un an à la même période. Le résultat net par action s'élève à 0,26 euro contre 0,60 euro au 1er semestre 2025.

Le flux de trésorerie disponible (flux de trésorerie après investissements, hors IFRS 16) a atteint 34 MEUR au 1er semestre 2026 contre un montant négatif de 4 MEUR un an auparavant. Cette amélioration significative a été portée par la normalisation du besoin en fonds de roulement, la baisse des intérêts et impôts payés et la diminution des investissements.

Les capitaux propres s'élèvent à 969 MEUR au 31 juillet 2026, contre 966 MEUR au 31 janvier 2026. Le ratio d'endettement s'établit à 70,4% au 31 juillet 2026.

Perspectives 2026 retraitées

Quadient confirme ses perspectives pour l'exercice 2026 sur une base excluant l'activité Lockers, à la suite de l'application de la norme IFRS 5 à cette activité et de la reclassification du réseau européen privé de consignes colis au sein du segment Mail. Le spécialiste des consignes colis automatiques et des solutions liées au courrier anticipe :

- une variation organique du chiffre d'affaires comprise entre -3% et 1%

- une marge d'EBITDA supérieure à 19% pour l'activité Digital et supérieure à 24% pour l'activité Mail

- un ratio de levier financier (hors leasing) de 1,2x, sous réserve de la réalisation de la cession du réseau de consignes colis du Royaume-Uni avant la fin de l'exercice 2026

"Les perspectives précédentes prévoyaient une variation organique du chiffre d'affaires comprise entre -2% et 2%, une marge d'EBITDA supérieure à 20% pour le Digital, supérieure à 25% pour le Mail et supérieure à 10% pour Lockers, ainsi qu'un ratio de levier financier (hors leasing) de 1,5x. Hors Lockers, ces chiffres se traduisent mécaniquement par une variation organique du chiffre d'affaires comprise entre -3% et 1% et une marge d'EBITDA supérieure à 19% pour le Digital et supérieure à 24% pour le Mail, que Quadient confirme pour l'ensemble de l'exercice", explique le groupe.

Selon le même effet mécanique, l'objectif de désendettement (hors leasing) passe de 1,5x à 1,6x, reflétant l'exclusion de l'EBITDA de Lockers. L'affectation du produit de la cession du réseau de consignes colis du Royaume-Uni porte le ratio de levier financier attendu (hors leasing) à 1,2x à la clôture de l'exercice 2026, sous réserve que la cession soit réalisée avant la fin de l'exercice.

En parallèle de la publication de ces résultats semestriels, Quadient a décidé de céder son activité Lockers afin d'accélérer son recentrage sur le Digital, appelé à devenir sa principale activité et la plus rentable d'ici 2030.

Le groupe a déjà conclu un accord avec IDS Holdco Limited pour la vente de son réseau ouvert de consignes au Royaume-Uni, comprenant environ 3 000 unités, pour une valeur d'entreprise de 65 MEUR. La transaction devrait être finalisée d'ici la fin de l'exercice 2026.