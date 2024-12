Quadient: mis à l'honneur par une évaluation IDC MarketScape information fournie par Cercle Finance • 16/12/2024 à 16:35









(CercleFinance.com) - Quadient annonce avoir été désignée comme Leader dans l'évaluation IDC MarketScape 2024 des applications d'automatisation des comptes clients pour les petites et moyennes entreprises.



Elle est également reconnue pour la première fois comme un Acteur majeur dans l'évaluation pour les grandes entreprises.



Ces distinctions confirment l'importance de l'innovation technologique, notamment l'IA générative et la facturation électronique, dans l'évolution des outils d'automatisation des comptes clients, et positionnent Quadient comme un acteur clé dans ce domaine.







