Quadient : les investisseurs soufflent le chaud et le froid

(AOF) - Quadient a dévoilé des comptes semestriels marqués par une baisse de sa marge opérationnelle courante, accompagnés d’un programme de rachat d’actions de 30 millions d’euros. Au sein d’un marché parisien résolument bien orienté, l’action du groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier perd désormais 1,66% à 16,56 euros après un début de séance dans le vert.

Au premier semestre, l'Ebit courant de Quadient a reculé de 6% à 61 millions d'euros. Il a cependant progressé de 0,3% en organique. La marge opérationnelle courante s'établit à 11,5% du chiffre d'affaires au premier semestre 2024 contre 12,6% au premier semestre 2023.

La rentabilité a été pénalisée par l'augmentation des charges pour optimisation des structures et autres charges opérationnelles à 16 millions d'euros contre 6 millions d'euros un an plus tôt. Cette année, Quadient a enregistré une charge de sortie d'actifs du fait de l'abandon d‘un projet informatique et par des dépréciations de droits d'utilisation liées à une nouvelle optimisation du parc de bureaux aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.

Le chiffre d'affaires a progressé de 3,2% à 534 millions d'euros, en croissance publiée de 3,2 %, incluant la contribution des dernières acquisitions (Daylight et Frama). En données comparables, sa progression tombe à 0,8%.

" La croissance organique enregistrée au cours du premier semestre 2024 étant en ligne avec les attentes du groupe, Quadient confirme attendre un chiffre d'affaires et un résultat opérationnel courant (EBIT courant) en croissance organique sur l'ensemble de l'exercice 2024 " a indiqué la société.

En parallèle à cette publication, Quadient a dévoilé le lancement d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximum de 30 millions d'euros. Il sera à exécuter sur une période de 18 mois maximum et pourra être renouvelé ou prolongé, dans la limite de 10 % du nombre total d'actions composant le capital social de la société.

Le groupe spécialisé dans le matériel logistique et le traitement du courrier envisage d'annuler les actions acquises, à l'exception d'actions représentant un montant maximum de 10 millions d'euros, qui sera dédiée aux futurs plans d'intéressement à long terme en actions alloués aux salariés et dirigeants.

Selon Quadient, cette opération démontre notamment sa confiance dans le potentiel de création de valeur de son nouveau plan stratégique " Elevate to 2030 " et dans sa capacité d'atteindre son objectif de réduction du levier financier hors leasing pour 2026. Il vise 1,5 contre 1,6 fin janvier.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.