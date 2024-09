Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: lancement d'une application mobile information fournie par Cercle Finance • 04/09/2024 à 08:42









(CercleFinance.com) - Quadient annonce le lancement d'une application mobile qui permet aux commerçants de proximité de livrer les commandes de leurs clients directement dans les consignes colis de son réseau ouvert, sans intégration spécifique.



Déjà disponible sur le marché japonais sous le nom de PUDO ACCESS, cette solution innovante sera bientôt mise à la disposition des commerces de proximité dans d'autres pays, créant ainsi de la valeur au sein des communautés locales.



PUDO ACCESS offre un accès simplifié au réseau de consignes Quadient, qui fonctionnent comme un centre accueillant différents types de services (blanchisserie, location, recyclage, réparation...) au-delà des livraisons de colis des transporteurs.





Valeurs associées QUADIENT 17,14 EUR Euronext Paris -0,92%