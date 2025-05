Quadient et Nuvei signent un nouveau partenariat

(AOF) - Quadient et Nuvei, entreprise internationale dans le domaine des paiements, ont conclu un partenariat technologique stratégique visant à renforcer les capacités de paiement cloud des entreprises à l’échelle mondiale. La technologie avancée de traitement des paiements de Nuvei est intégrée aux solutions cloud d’automatisation de la gestion des comptes clients (AR) et fournisseurs (AP) de Quadient, offrant aux entreprises de toutes tailles en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe une plateforme unifiée pour gérer les paiements B2B de façon plus efficace, sécurisée et à grande échelle.

Grâce à l'intégration de capacités avancées en matière de paiements internationaux, Quadient répond à un enjeu majeur dans l'écosystème B2B mondial, en pleine mutation, estimé à 120 000 milliards de dollars.

Plus de la moitié des petites et moyennes entreprises s'appuient encore sur des systèmes fragmentés pour gérer leurs transactions financières. Quadient propose désormais une plateforme cloud unifiée et évolutive qui automatise les processus AR et AP quel que soit le pays, la devise ou le mode de paiement.

En combinant des fonctionnalités clés telles que l'intégration des clients, les encaissements, les décaissements et la gestion des risques, Quadient permet aux entreprises de mieux piloter leur trésorerie, d'harmoniser leurs conditions de paiement et de passer de processus manuels et fragmentés à des workflows numériques rationalisés.

