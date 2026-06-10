 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quadient dévoile une nouvelle fonctionnalité
information fournie par Zonebourse 10/06/2026 à 08:47

La plateforme mondiale d'automatisation facilitant les transactions professionnelles et sécurisées, annonce l'intégration de nouvelles capacités de tableau de bord de trésorerie à ses solutions de gestion des comptes fournisseurs et des comptes clients.

Quadient explique que cette fonctionnalité va permettre aux directions financières de faire évoluer la gestion de la trésorerie et du besoin en fonds de roulement d'une approche réactive vers une démarche proactive et stratégique. L'objectif est d'améliorer la précision des prévisions, d'accélérer la prise de décision et de libérer des ressources financières au service de la croissance.

Plus en détail, grâce aux capacités de tableau de bord de trésorerie, les clients bénéficient d'une vue unifiée et en temps réel des comptes fournisseurs et des comptes clients offrant une vision plus complète des flux de trésorerie, de la liquidité et de la performance du besoin en fonds de roulement.

Ces nouvelles capacités sont enrichies par l'IA grâce à un assistant qui synthétise automatiquement les indicateurs jugés les plus importants par les équipes financières.

Valeurs associées

QUADIENT
12,5200 EUR Euronext Paris +0,48%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,09 -1,35%
SOITEC
129,5 -7,60%
2CRSI
51,5 +2,28%
CAC 40
8 233,79 +0,37%
HAFFNER ENERGY
0,2385 -4,60%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank