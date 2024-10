Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Quadient: contrat avec une agence fédérale américaine information fournie par Cercle Finance • 22/10/2024 à 10:53









(CercleFinance.com) - Quadient annonce la signature d'un contrat d'une valeur de près d'un million de dollars, obtenu grâce à un partenaire commercial, avec une importante agence fédérale américaine dans le cadre d'un projet global de modernisation du courrier.



L'agence en question, qui exploite déjà près de 60 machines à affranchir Quadient dans tout le pays, a reconnu qu'il existait un potentiel de rendre son processus de traitement du courrier entrant plus efficace.



Quadient, accompagnée de son partenaire, et l'agence fédérale ont pu identifier ensemble des besoins supplémentaires, menant à la proposition d'une nouvelle solution de traitement du courrier pour l'organisation.





Valeurs associées QUADIENT 16,10 EUR Euronext Paris +0,12%