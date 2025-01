Quadient: contrat avec un cabinet d'avocats américain information fournie par Cercle Finance • 30/01/2025 à 13:30









(CercleFinance.com) - Quadient annonce la signature d'un contrat avec l'un des plus grands cabinets d'avocats spécialisés en dommages corporels aux États-Unis, après des années de collaboration avec un autre fournisseur historique.



Dans le cadre de cet accord de plus d'un million de dollars, le cabinet déploie près de 100 systèmes d'affranchissement Quadient iX-Series, intégrés au logiciel cloud S.M.A.R.T. de gestion des expéditions et de comptabilité.



'Après avoir constaté des gains d'efficacité et des économies importants dans trois bureaux testés en 2024, le déploiement a été étendu à tous les bureaux, remplaçant leurs anciens systèmes par la technologie avancée de Quadient', précise le groupe.





Valeurs associées QUADIENT 18,20 EUR Euronext Paris +1,79%