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Quadient à nouveau distingué par QKS Group pour sa solution CCM
information fournie par Zonebourse 14/07/2026 à 07:22

Quadient annonce avoir été positionnée, pour la sixième année consécutive, comme Leader dans le rapport 2026 "SPARK Matrix : Customer Communications Management (CCM)" publié par le cabinet mondial de conseil et d'analystes QKS Group.

Cette distinction met en lumière la capacité du groupe à aider les entreprises à moderniser leurs communications en faisant évoluer la production documentaire traditionnelle vers une plateforme d'expérience client gouvernée et enrichie par l'intelligence artificielle.

Selon QKS Group, la solution de gestion des communications client (CCM) Quadient Inspire permet de maîtriser le changement, de réduire la complexité des contenus, de s'intégrer aux systèmes d'entreprise et de générer des résultats métiers mesurables.

Parmi les principaux atouts de Quadient Inspire mis en avant dans le rapport figure un modèle de déploiement unique, Any-Prem, permettant une installation sur site, dans des environnements hybrides ou dans le Cloud, tout en conservant des modèles, des fonctionnalités et une gouvernance cohérents.

L'architecture indépendante des modèles d'IA de Quadient Inspire permet aux organisations d'utiliser leurs propres modèles d'IA de confiance, entraînés selon leurs besoins, tout en gardant une gouvernance complète et une parfaite traçabilité.

Enfin, InspireXpress de Quadient, alimenté par l'IA et le machine learning, ainsi que les accélérateurs de la Migration Stack, automatisent la conversion des modèles CCM existants. Inspire Adapt évalue et corrige les communications après leur composition, à la demande ou par traitement de volumes importants.

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