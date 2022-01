Qu’est-ce qui détermine les prix du Bitcoin ?

(Crédits photo : Pexels - David McBee )

Malgré le fait que le Bitcoin soit un actif relativement récent et que son historique des prix ne soit pas très important comparativement à des marchés plus traditionnels, il existe certains facteurs connus qui influencent le prix de la première crypto monnaie par capitalisation boursière.

Découvrez dans cet article ce qui fait le plus bouger le prix du Bitcoin !

Évolution du nombre de jetons disponibles par rapport à la demande

La relation entre l'offre et la demande est toujours l'un des facteurs les plus influents sur le prix d'un actif. Sur l'offre totale de jetons BTC limitée à 21 millions de tokens, près de 19 millions de tokens sont déjà en circulation d'après les données de Coinmarketcap. En raison de cette masse monétaire limitée, le Bitcoin est considéré comme un actif rare. Plus la demande est importante et plus le prix du BTC augmentera. À l'inverse, plus la demande est faible et plus le prix va diminuer.

Processus de halvings

Pour contrôler l'évolution de la masse monétaire du Bitcoin et son taux d'inflation, la récompense qu'un mineur de BTC reçoit pour autoriser les transactions et sécuriser le réseau est divisée en deux à peu près tous les quatre ans. C'est ce que l'on appelle le processus de « réduction de moitié » ou « halving ». Généralement, cet événement est suivi d'une phase haussière du Bitcoin à cause de la raréfaction de l'offre de BTC.

Mise à jour de la blockchain Bitcoin

Chaque mise à jour de la blockchain Bitcoin, apportant plus de sécurité, de flexibilité ou de rapidité, permet de faire évoluer le réseau et d'améliorer potentiellement son niveau d'adoption par les particuliers et les professionnels. C'est pourquoi il est intéressant de suivre la feuille de route des mises à jour importantes de la blockchain Bitcoin, car elles font généralement bouger le prix du jeton.

Taux d'adoption et d'acception du Bitcoin

L'évolution du niveau d'adoption et d'acceptation du plus important token dans le monde joue grandement sur sa crédibilité, sa légitimité et son niveau d'utilisation. Plus le Bitcoin sera accepté et plus il sera utilisé. L'évolution du taux d'adoption du Bitcoin dans le monde devrait donc faire évoluer son prix.

Évolution de la législation autour du Bitcoin

Le marché du Bitcoin et des altcoins est actuellement peu régulé, même si de plus en plus d'organes de régulation cherchent à réglementer ce secteur pour protéger les investisseurs du nombre de cyber-attaques et d'arnaques liées aux crypto-monnaies et pour permettre aux entreprises de la crypto-sphère d'évoluer au sein d'un cadre légal et juridique plus adapté. Certaines régulations peuvent être contraignantes pour les investisseurs ou l'évolution du monde des crypto monnaies, alors que d'autres peuvent apporter des solutions pertinentes. C'est pourquoi la législation peut faire bouger le prix du Bitcoin.

Sentiment des investisseurs

La psychologie des acteurs du marché est un facteur important à prendre en compte pour comprendre comment les prix d'un actif comme le Bitcoin évolue, car elle affecte grandement le sentiment des investisseurs et guide ses actions. De par la volatilité importante du prix du Bitcoin, l'un des biais psychologiques les plus connus des investisseurs de BTC est le sentiment de FOMO (Fear Of Missing Out) qui pousse les traders à entrer massivement sur le marché de peur de rater une opportunité.

Niveau d'inflation et des taux d'intérêt des grandes économies du monde

Bien que le Bitcoin soit un actif risqué et volatil, il est de plus en plus considéré comme un actif alternatif capable de lutter contre l'inflation des devises fiats. Contrairement au Bitcoin qui a une offre limitée et qui n'est pas géré par une entité centrale, les devises fiduciaires comme l'euro sont gérées par les banques centrales qui peuvent décider d'augmenter ou de diminuer la masse monétaire de leur devise.

En adoptant des politiques monétaires ultra-accommodantes ces dernières années, les banques centrales ont fait varier le coût et la disponibilité de l'argent dans leurs économies pour soutenir la croissance. Un tel soutien à l'économie se solde généralement par une perte de pouvoir d'achat de la monnaie locale.

C'est pourquoi les investisseurs cherchent des actifs comme les crypto monnaies, dont la valeur ne peut pas être influencée ni manipulée par un organisme central. L'évolution du niveau d'inflation et des taux d'intérêt dans les grandes économies va donc influencer la demande et le prix du Bitcoin.

