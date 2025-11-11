Qu'est-ce que la Journée des célibataires en Chine et comment est-elle célébrée ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les ventes de cette année)

Vendredi noir? Non. Cyber Monday? Non. Prime Day? Absolument pas. Le plus grand événement commercial au monde a lieu chaque année en Chine et s'appelle la Journée des célibataires.

À l'origine, il s'agissait d'une fête célébrant le célibat, en opposition à la Saint-Valentin. L'événement s'est transformé en un festival de shopping en ligne de plusieurs semaines qui, cette année, a débuté le 9 octobre et se poursuit jusqu'au 11 novembre, ce qui en fait la plus longue période de soldes jamais organisée pour la Journée des célibataires.

QUAND EST NÉE L'IDÉE DE LA JOURNÉE DES CÉLIBATAIRES?

L'idée de la Journée des célibataires est née en 1993 à l'université chinoise de Nanjing et s'appelait à l'origine la "Journée des bachelors". Ce jour-là, les célibataires s'offrent des cadeaux, tout en organisant des rencontres et des fêtes.

COMBIEN LES CONSOMMATEURS DÉPENSENT-ILS?

L'année dernière, la valeur totale des marchandises vendues lors de la fête du shopping - également connue sous le nom de "Double 11" - s'est élevée à 1,44 trillion de yuans (202 milliards de dollars), selon le fournisseur de données Syntun.

Cela représente presque cinq fois les 41,1 milliards de dollars dépensés par les acheteurs américains l'année dernière pendant la "Cyber Week", c'est-à-dire la période allant du vendredi noir au lundi cybernétique, d'après les données d'Adobe Analytics.

Le Cyber Monday suit immédiatement le Black Friday, qui tombe le lendemain de la fête de Thanksgiving, le jour le plus chargé de l'année pour les achats aux États-Unis.

Mais la croissance a été plus difficile à obtenir pour les principaux acteurs du commerce électronique en Chine, qui ont prolongé la période des ventes de la Journée des célibataires et se sont fortement appuyés sur les subventions et les coupons pour inciter à la dépense. L'année dernière, le taux de croissance des ventes de 27 % a été largement attribué à l'allongement de la période des fêtes.

Cette année, Alibaba Group 9988.HK s'est engagé à verser 50 milliards de yuans de subventions à ses membres 88VIP pendant la période de la Journée des célibataires. Ces dernières années, l'événement a perdu de sa nouveauté avec la montée en puissance d'autres festivals de shopping en Chine, notamment les "618" ventes de milieu d'année , qui sont les deuxièmes plus importantes du pays, et qui se sont également étendues sur plusieurs semaines.

QUELLES GRANDES MARQUES ET QUELS PRODUITS LES CONSOMMATEURS ACHÈTENT-ILS?

Si Alibaba a lancé le "Double 11" en 2009 pour séduire les acheteurs en ligne avec des remises et des promotions, les principales plateformes de commerce électronique chinoises y participent désormais toutes. JD.com 9618.HK s'y est joint en 2012 et Pinduoduo PDD.O , propriété de PDD Holdings, est également devenu un acteur important, proposant des produits à bas prix en concurrence avec les plateformes Tmall et Taobao, propriété d'Alibaba .

L'année dernière, les catégories couvertes par un programme national de subvention des appareils ménagers de 150 milliards de yuans ont surperformé. Avec une base de comparaison plus élevée cette année, ces catégories devraient décliner. Les analystes de Nomura ont prévu en octobre que les ventes d'appareils électroménagers chuteraient de 20 % au quatrième trimestre en Chine. La vente au détail instantanée - livraison en une heure des commandes en ligne - est également au centre des préoccupations cette année. Alibaba et JD.com ont investi des milliards dans des subventions tout au long de l'année 2025 afin d'attirer les consommateurs vers les canaux de livraison rapide, qui ont connu une croissance plus rapide que le commerce électronique dans son ensemble.

QUELLES SONT LES AUTRES ENTREPRISES QUI ESPÈRENT EN BÉNÉFICIER?

De nombreuses entreprises internationales, du fabricant de vêtements Nike NKE.N à la société de cosmétiques Estee Lauder

EL.N en passant par le géant des biens de consommation Procter & Gamble PG.N , sont très présentes sur les plateformes de commerce électronique chinoises telles que Tmall et JD.com.

Les remises agressives sont une caractéristique des festivals de shopping chinois depuis que les restrictions liées à la pandémie ont pris fin en Chine à la fin de 2022, bien que la consommation globale soit restée atone, les gens épargnant davantage face aux défis macroéconomiques et à une crise immobilière prolongée.

Selon Alibaba, 35 marques, dont Nike, L'Oréal et les entreprises locales Anta 2020.HK et Proya 603605.SS , ont vendu plus de 100 millions de yuans de marchandises au cours de la première heure de la vente cette année.

Lors d'une conférence de presse tenue quelques jours après le début de la période de vente de la Journée des célibataires, JD.com a déclaré qu'il proposerait plus de 100 000 produits "phares" aux prix les plus bas de l'année et qu'il vendrait 50 000 paires de vêtements Long Johns thermiques à 2 yuans l'unité, frais de port inclus.

Les ventes de téléphones devraient être importantes cette année, compte tenu des lancements récents de la série 17 de l'iPhone d'Apple AAPL.O et de la série 17 de Xiaomi 1810.HK en septembre.

Au cours des deux premières heures, les ventes d'iPhone sur la boutique Tmall d'Apple ont dépassé le total de la journée pour la même période de l'année dernière, selon Alibaba, qui n'a pas divulgué de chiffres spécifiques.

(1 $ = 7,1230 yuans)