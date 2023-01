Qu’attendre du prix du pétrole en 2023 ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Après une baisse de près de 20 % en 2020, les prix du pétrole ont augmenté de presque 50 % en 2021. Alors qu'ils sont orientés à la baisse depuis la deuxième moitié de 2022 après avoir atteint des sommets à plus de 135 $ le baril après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, de nombreux investisseurs se demandent si les prix de l'or noir vont continuer de baisser ou s'ils vont au contraire augmenter en 2023. Nous vous présentons quelques éléments de réponse dans cet article.

Comprendre ce qui fait actuellement bouger le prix du pétrole

Globalement, le prix du pétrole est influencé par les facteurs suivants : la valeur du dollar américain (avec qui il a une relation inverse), le niveau de l'offre, l'évolution de la demande, le changement du paysage économique (croissance/stagnation/récession), les décisions gouvernementales, les guerres, ainsi que les changements des habitudes de consommation de la population.

Aujourd'hui, les incertitudes concernant l'offre (avec le conflit entre la Russie et l'Ukraine et les sanctions de l'Ouest envers la Russie) et la demande (alors que la Chine réouvre son économie et que les craintes autour d'une récession mondiale s'intensifient) sont de plus en plus importantes. Il ne faut pas non plus oublier la potentielle résurgence de cas de COVID-19 qui pourraient entraîner des restrictions dans certaines parties du monde.

L'incertitude concernant le pétrole en provenance de Russie

Le président russe a récemment déclaré que la Russie pourrait réduire sa production de pétrole et que le pays refuserait de vendre son pétrole à toute nation qui imposerait un plafond de prix « stupide » aux exportations de pétrole russe.

Pour rappel, depuis début décembre 2022, le Groupe des Sept (G7), l'Union européenne (UE) et l'Australie sont membres d'un accord qui plafonne le prix des expéditions maritimes de pétrole en provenance de Russie à 60 $.

Il semblerait que les sanctions de l'Occident aient eu un effet minime sur les marchés mondiaux jusqu'à présent malgré une certaine volatilité des prix. Dans une déclaration récente, le ministre de l'énergie de l'Arabie Saoudite a déclaré que l'effet des sanctions européennes et des mesures de limitation des prix du pétrole russe n'avait en effet pas encore produit de résultats concrets.

La réouverture de la Chine pourrait soutenir le prix du pétrole

Alors que le pays a été soumis à une politique de tolérance zéro concernant la pandémie de COVID-19, la Chine a rouvert son économie. Dans ce qui semble être une réaction directe aux semaines de manifestations qui ont eu lieu dans tout le pays, les exigences en matière de tests de masse, de quarantaine et d'isolement ont été assouplies dans le pays.

Alors que la Chine est la deuxième plus importante consommatrice de pétrole au monde, la réouverture du pays signifie que la consommation d'or noir devrait augmenter, notamment via une augmentation de l'utilisation des transports par exemple. Au-delà de la pure consommation de pétrole, le pays doit aussi renforcer ses stocks de pétrole.

Il y a quelques semaines encore, de nombreux experts du marché de l'énergie revoyaient à la baisse leurs prévisions de consommation concernant la demande de pétrole de la Chine. Ils ont été pris de court par l'évolution de la situation sanitaire du pays, alors que les manifestations se sont multipliées dans le pays et que le gouvernement a décidé de relâcher sa politique stricte concernant sa gestion du COVID.

Bien que la Chine soit désireuse de mettre un terme au ralentissement économique de son pays après trois années de réglementation sévère autour de la pandémie de COVID-19, il est encore un peu tôt pour anticiper les conséquences de la réouverture du pays sur le cours du pétrole d'après certains analystes.

De plus, certains experts estiment que le nombre croissant de cas liés au COVID à cause d'une population peu vaccinée va conduire à une réduction de la demande de pétrole.

Quelles perspectives pour le cours du pétrole en 2023 ?

Fin 2022, l'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) a réduit son estimation de la croissance de la demande mondiale de pétrole pour l'année prochaine, la ramenant de 1,7 million de barils par jour à 1,6 million de barils par jour.

Parmi les causes de cette baisse de la demande d'or noir, on retrouve les préoccupations croissantes concernant l'évolution du paysage macro-économique, le resserrement des politiques monétaires mondiales, ainsi que la crise énergétique en Europe - sans oublier les conséquences et incertitudes du plafonnement des prix du pétrole russe.

Alors que la majorité des grands investisseurs s'attendent à une hausse des prix de l'énergie en 2023, certains s'attendent à une hausse au-dessus des 100 $ le baril, comme Goldman Sachs qui anticipe un pétrole à 100 $ l'année prochaine, alors que d'autres estiment que les prix auront du mal à dépasser les 100 $ durablement, comme JP Morgan qui prédit un prix moyen d 90 $ le baril l'année prochaine. Quoi qu'il en soit, la volatilité risque de durer sur le marché de l'énergie en 2023 !