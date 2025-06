L’intelligence artificielle dans le secteur de la défense : pourquoi et comment investir ?

Le secteur de la défense est aujourd’hui profondément impacté par une mutation technologique majeure portée par l’intelligence artificielle.

Café de la Bourse analyse le secteur de l'intelligence artificielle (IA) dans la défense, en pleine évolution sous l'effet de la compétition technologique mondiale et des tensions géopolitiques croissantes.

Quelle est la situation actuelle du secteur de l'intelligence artificielle de la défense ?

En 2025, l'IA s'impose comme un levier stratégique essentiel pour renforcer l'efficacité opérationnelle, la prise de décision et la réactivité face à des menaces de plus en plus complexes et hybrides. Cette transformation s'inscrit dans un contexte géopolitique marqué par une compétition technologique intense entre grandes puissances, notamment les États-Unis, la Chine et l'Europe, qui accélèrent leurs investissements en IA militaire pour garantir leur souveraineté et leur supériorité stratégique.

Les budgets publics consacrés à la défense et spécifiquement à l'IA connaissent une croissance significative. Par exemple, la France prévoit de doubler son budget IA de défense d'ici 2030, avec un total de 2 milliards d'euros dédiés, et la création d'une Agence ministérielle pour l'IA de défense (AMIAD) afin de maîtriser ces technologies de manière souveraine. Au niveau mondial, les dépenses militaires en IA devraient dépasser 30 milliards de dollars d'ici 2028, avec une croissance annuelle moyenne supérieure à 13 % depuis 2024.

Par ailleurs, la transition écologique, les nouvelles réglementations sur les données et la cybersécurité, ainsi que les exigences croissantes en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE) dans le secteur de la défense, influencent également les stratégies des acteurs du marché.

Quelle est la taille et l'importance économique du secteur de l'intelligence artificielle dans la défense ?

Le marché mondial de l'intelligence artificielle appliquée à la défense a été évalué à environ 10,4 milliards de dollars en 2024, avec une croissance annuelle moyenne prévue de 13,4 % jusqu'en 2034. Le marché de l'IA de la défense contribue significativement à l'emploi hautement qualifié et à la R&D dans les pays leaders, notamment aux États-Unis et en Europe.

L'IA dans la défense joue un rôle stratégique majeur dans la modernisation des forces armées, la gestion des mégadonnées, la robotique autonome et la cybersécurité.

Quels sont les différents segments du marché de l'intelligence artificielle de la défense ?

Parts approximatives en 2025 des sous-segments du marché de l’IA de la défense

Le segment logiciel, où Palantir est particulièrement actif, domine en valeur grâce à la montée en puissance des plateformes d'analyse et de prise de décision assistée par IA. Le matériel, notamment les systèmes autonomes (drones, véhicules robotisés), connaît la croissance la plus rapide, portée par des innovations comme les essaims de drones coordonnés (ex. Unmanned Defense Systems) et les systèmes robotiques terrestres autonomes (ARX Robotics).

Quelles sont les forces et faiblesses du secteur de l'IA de la défense ?

Analyse de Porter

Quelles sont les tendances du secteur de l'IA dans la défense ?

Hausse massive des investissements

En 2025, les investissements mondiaux dans l'intelligence artificielle appliquée à la défense ont franchi un cap historique, dépassant 30 milliards de dollars, soit une croissance annuelle moyenne de plus de 13 % depuis 2024. Les États-Unis allouent désormais près de 15 % de leur budget de défense à l'IA, avec des programmes phares comme le « Joint Artificial Intelligence Center » (JAIC) qui a vu son budget passer de 500 millions en 2023 à plus de 1,2 milliard de dollars en 2025. En Europe, la Commission européenne a lancé en 2024 un fonds de soutien de 2,5 milliards d'euros pour accélérer le développement souverain de technologies IA militaires, avec un focus particulier sur la France, l'Allemagne et l'Italie.

Innovation technologique disruptive

Le secteur connaît une accélération dans le développement de systèmes autonomes avancés. Par exemple, les drones militaires autonomes capables d'opérer sans GPS — grâce à des algorithmes d'IA embarquée combinant vision par ordinateur et navigation inertielle — entrent en phase de déploiement opérationnel. Le drone HX-2, développé par une coentreprise sino-européenne, illustre cette avancée. Par ailleurs, les systèmes d'IA embarquée pour la guerre électronique et la cybersécurité, comme la plateforme Helsing, sont désormais capables d'anticiper et neutraliser des cyberattaques en temps réel, réduisant de 30 % les temps de réponse des systèmes de défense.

Consolidation et partenariats stratégiques renforcés

Le secteur est marqué par une vague de fusions-acquisitions et d'alliances entre grands groupes industriels et start-ups spécialisées en IA. En 2024-2025, Lockheed Martin a finalisé l'acquisition de la start-up spécialisée en IA embarquée Autonomous Defense Systems, renforçant ses capacités dans les véhicules terrestres autonomes. Parallèlement, des partenariats technologiques majeurs se multiplient, comme celui entre Lockheed Martin et Red Hat pour intégrer des solutions IA open source dans les systèmes militaires, ou encore entre IBM et Raytheon Technologies pour développer des plateformes d'analyse prédictive à base d'IA.

Éthique, responsabilité sociale et régulation

Face aux enjeux éthiques croissants liés à l'usage militaire de l'IA, plusieurs gouvernements et organisations internationales ont adopté en 2025 des cadres réglementaires plus stricts. L'OTAN a publié un guide opérationnel sur l'éthique de l'IA militaire, encourageant la transparence algorithmique et la supervision humaine dans les systèmes autonomes. En parallèle, les entreprises du secteur intègrent des critères RSE dans leurs développements, avec des programmes de certification éthique et des audits indépendants, afin de répondre aux attentes sociétales et limiter les risques réputationnels.

Analyse de l'action Palantir : leader des logiciels d'IA pour le renseignement et la défense

Quelle est l'activité de Palantir ?

Palantir se spécialise dans les logiciels d'analyse de données massives et d'intelligence artificielle appliquée au renseignement, à la sécurité et à la défense. En 2024, environ 70 % de son chiffre d'affaires provient du secteur gouvernemental et militaire, avec des solutions qui permettent la fusion de données multi-sources, l'analyse prédictive et la prise de décision en temps réel. Palantir développe également des applications commerciales qui représentent 30 % du chiffre d'affaires.

L'entreprise est très présente aux États-Unis, avec une expansion en Europe et en Asie, et collabore avec des agences comme le Département de la Défense américain et l'OTAN. Palantir est reconnu pour ses plateformes Gotham et Foundry, utilisées pour la surveillance, la planification militaire et la cybersécurité.

La répartition du chiffre d'affaires 2024 montre une contribution de 55 % du segment Gouvernemental (contrats militaires et agences de renseignement) et 45 % du segment Commercial, ce dernier affichant une croissance plus rapide ces dernières années.

L'IA chez Palantir est au cœur des capacités d'autonomie d'entreprise, permettant d'automatiser la collecte et l'analyse de données pour anticiper les menaces et optimiser les opérations militaires.

Quels sont les résultats financiers de Palantir ?

Capitalisation boursière (21/06/2025) : 324,01 milliards USD

Chiffre d'affaires 2024 : 2,87 milliards USD (en hausse de 29 % sur un an)

Résultat opérationnel 2024 : 310,4 milliards USD

Résultat net 2024 : 462,2 millions USD (+120 % par rapport à 2023)

Free Cash-Flow 2024 : 924,91 millions USD

Croissance du chiffre d'affaires sur 12 mois : +33,4 %

Croissance du chiffre d'affaires dernier trimestre vs même trimestre N-1 : +39,3 %

Analyse de l'action Lockheed Martin : intégrateur majeur de systèmes IA pour la défense

Quelle est l'activité de Lockheed Martin ?

Lockheed Martin est un géant mondial de la défense, opérant dans l'aéronautique, les systèmes de missiles, la cybersécurité et l'espace. L'IA est intégrée dans ses systèmes autonomes (drones, véhicules terrestres), ses plateformes de surveillance, et ses solutions de commandement et contrôle. Par exemple, Lockheed Martin utilise l'IA pour améliorer la réactivité de ses drones et optimiser les opérations de guerre électronique.

La société est un acteur clé dans la chaîne de valeur de la défense, avec une forte présence en Amérique du Nord et une expansion internationale.

Quels sont les résultats financiers de Lockheed Martin ?

Capitalisation boursière (17/06/2025) : 80,48 milliards USD

Chiffre d'affaires 2024 : 71,0 milliards USD (en hausse de 5 % par rapport à 2023)

Résultat opérationnel 2024 : 7,181 milliards USD

Résultat net 2024 : 5,3 milliards USD

Free Cash-Flow 2024 : 5,4 milliards USD

Croissance du chiffre d'affaires sur 12 mois : +3,1 %

Croissance du chiffre d'affaires dernier trimestre vs même trimestre N-1 : +4,5 %

Faut-il investir dans l'action Palantir et l'action Lockheed Martin ? Avis Café de la Bourse

Palantir et Lockheed Martin sont deux piliers incontournables de l'intelligence artificielle dans la défense, mais ils se distinguent par leur modèle et leur positionnement.

Palantir excelle dans le logiciel d'analyse de données et la prise de décision assistée par IA, avec une croissance rapide et une forte rentabilité. Sa capacité à intégrer des données massives pour des applications militaires et commerciales en fait un acteur innovant à fort potentiel, notamment grâce à ses contrats gouvernementaux stratégiques et à ses avancées en autonomie d'entreprise.

Lockheed Martin, quant à lui, est un conglomérat industriel intégré, combinant matériel et logiciel, avec une assise financière solide et une diversification qui limite les risques. Sa maîtrise des systèmes autonomes, drones et cybersécurité en fait un leader technologique robuste, soutenu par des résultats financiers stables et une forte présence mondiale.

Pour un investisseur en Bourse recherchant une croissance rapide et une exposition pure à l'IA logicielle dans la défense, l'action Palantir apparaît comme l'entreprise la plus intéressante en 2025, grâce à ses marges élevées, son carnet de commandes croissant et son positionnement innovant. En revanche, pour un profil investisseur plus prudent recherchant la stabilité et la diversification dans le secteur de la défense, l'action Lockheed Martin semble être un choix solide, bénéficiant d'un portefeuille large et d'une croissance stable.