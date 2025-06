La Bourse de Paris sans changement avant plusieurs publications économiques

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris avance avec prudence lundi, à l'entame d'une semaine dense pour les marchés, entre publications économiques majeures et attente du budget américain, avec en toile de fonds les négociations commerciales entre les Américains et leurs partenaires commerciaux.

Pour sa dernière séance du premier semestre, l'indice vedette CAC 40 faisait du sur place (+0,02%), prenant 1,65 point à 7.693,20 points vers 10H25 (heure de Paris).

Depuis le 1er janvier, le CAC 40 gagnait plus de 4%, mais était bien en deçà des performances de son homologue allemand, le DAX, qui a bondi de plus de 20% sur la même période. Par ailleurs, les indices américains S&P 500 et Nasdaq ont touché de nouveaux records vendredi.

"Cette hausse était inattendue pour certains, en raison des incertitudes politiques et des risques élevés de récession", commente Susannah Street, analyste chez Hargreaves Lansdown.

"Les marchés d'actions sont toutefois passés outre ces craintes", notamment portés "par les progrès réalisés dans les négociations commerciales" avec les Etats-Unis, poursuit-elle.

Dans ce contexte, "certains investisseurs remettent en question leur recentrage sur l'Europe", commente Neil Wilson, analyste de Saxo Markets.

Les marchés américains, qui font moins bien que les européens depuis le début de l'année, remontent la pente depuis plusieurs semaines et rattrapent en partie leur retard. Par exemple, l'indice élargi S&P 500 avance de près de 5% depuis le 1er janvier, et l'indice paneuropéen Stoxx Europe 600 prenait plus de 7%.

"Les négociations commerciales restent au centre de l'attention à l'approche de la date limite du 9 juillet", affirme Neil Wilson, date à partir de laquelle des droits de douane plus élevés sur les importations aux Etats-Unis devraient entrer en vigueur.

D'ici là, de nombreuses publications sont attendues.

"Cette semaine sera écourtée par les jours fériés", bousculant l'agenda de quelques publications économiques, écrit Jim Reid, économiste de Deutsche Bank dans une note.

"Le rapport sur l'emploi aux Etats-Unis sera publié exceptionnellement jeudi avant le jour férié de l'Independence Day vendredi. Les données sur l'activité manufacturière américaine (ISM) seront publiés mardi et mercredi", détaille l'économiste.

Une série de données sur l'activité économique du secteur privé (PMI) cette semaine "donnera une bonne indication de la dynamique économique mondiale en juin", ajoute Jim Reid.

Parmi les autres temps forts à l'agenda des investisseurs, le forum annuel de la Banque centrale européenne (BCE) à Sintra, au Portugal, qui débute lundi jusqu'au 2 juillet, ainsi que des chiffres d'inflation en Europe.

Aux Etats-Unis, "les espoirs de voir les baisses d'impôts de Trump entrer en vigueur cette semaine alimentent la hausse des marchés d'actions", commente Kathleen Brooks, directrice de la recherche économique de XTB.

Donald Trump espère que le projet de loi parviendra sur son bureau pour promulgation avant le 4 juillet, jour de la fête nationale.

Carmat suspendu

Le fabricant français d'un cœur artificiel temporaire destiné à des malades souffrant d'insuffisance cardiaque sévère a annoncé lundi être en cessation des paiements et demander l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

L'entreprise a aussi annoncé demander "la suspension de son cours de Bourse à partir du 30 juin 2025", selon un communiqué.

