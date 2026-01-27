 Aller au contenu principal
Qorvo chute après des prévisions trimestrielles peu encourageantes
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 22:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 janvier - ** Les actions du fabricant de puces Qorvo

QRVO.O chutent de 8,7 % à 75,58 $ après la cloche

** QRVO prévoit des revenus d'environ 800 millions de dollars au quatrième trimestre, plus ou moins 25 millions de dollars, contre 904,6 millions de dollars prévus, selon les données compilées par LSEG

** Qorvo prévoit un bénéfice par action trimestriel ajusté de 1,20 $, plus ou moins 15 cents, par rapport à une estimation de 1,37 $

** Qorvo annonce un chiffre d'affaires de 993 millions de dollars pour le troisième trimestre, dépassant les prévisions de 987,7 millions de dollars

** Bénéfices ajustés de 2,17 $ par action pour le troisième trimestre, également supérieurs aux prévisions de 1,85 $ par action

** QRVO a augmenté de plus de 20 % en 2025

