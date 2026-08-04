Qnity bondit après la révision à la hausse de ses prévisions annuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 août - ** Le titre de Qnity Electronics Q.N , fournisseur de solutions pour semi-conducteurs, progresse de 5 % à 140 dollars en pré-ouverture

** La société relève ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026 , les portant à une fourchette comprise entre 4,40 $ et 4,60 $, contre une fourchette précédente de 3,80 $ à 4,14 $

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel à une fourchette comprise entre 5,55 et 5,65 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 5,23 à 5,38 milliards de dollars

** La transition vers une fabrication de puces selon le principe « shrink and stack » accroît la complexité de la conception et stimule la demande en matériaux, selon le directeur général Jon Kemp

** La société affiche pour le deuxième trimestre un BPA ajusté de 1,19 $ et un chiffre d’affaires de 1,43 milliard de dollars, dépassant les estimations consensuelles des analystes qui s’établissaient respectivement à 1,06 $ et 1,36 milliard de dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, l'action avait progressé de 63,3 % depuis le début de l'année