QinetiQ renforce les capacités de surveillance du DA62 MPP avec de nouveaux systèmes embarqués
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 11:55
QinetiQ annonce l'intégration réussie de nouvelles capacités de surveillance à bord de l'avion Diamond Aircraft DA62 Multi-Purpose Platform (MPP). L'appareil a été équipé de systèmes de communication avancés, d'une caméra électro-optique haute résolution ShotOver et d'une liaison de données sécurisée en temps réel, permettant la transmission vidéo en direct vers des stations au sol.
Cette configuration améliore la connaissance situationnelle lors de missions critiques telles que la surveillance des frontières, la collecte de renseignements, la protection de l'environnement, la recherche et le sauvetage ou les patrouilles maritimes.
Les équipes de QinetiQ et de Diamond Aircraft ont collaboré sur l'installation, la calibration et les essais afin d'assurer une intégration complète avec l'avionique existante.
Mathias Mensing, responsable de la gestion de programmes chez QinetiQ, déclare que cette avancée "souligne le rôle de la plateforme comme l'un des avions de surveillance les plus flexibles et performants de sa catégorie".
Le projet met en avant la conception modulaire du DA62 MPP, facilitant l'adaptation à différentes missions sans compromettre la sécurité ni les performances. L'avion est désormais pleinement opérationnel pour des missions de ISR, c'est-à-dire de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, au bénéfice de clients militaires et commerciaux.
Valeurs associées
|477,900 GBX
|LSE
|-0,73%
A lire aussi
-
par Blandine Henault Wall Street est attendue sur une note prudente jeudi tandis que les Bourses européennes évoluent sans tendance claire à la mi-journée, au gré des publications de résultats d'entreprises, les investisseurs attendant la décision de politique ... Lire la suite
-
L'Ukraine et la Russie se sont entendus pour procéder à un nouvel échange de prisonniers au deuxième jour de négociations à Abou Dhabi, a déclaré un émissaire américain, mais les autres dossiers en vue de mettre la fin à quatre ans de guerre semblant bloqués. "Les ... Lire la suite
-
La Chine a exclu de participer à des discussions sur l'arme suprême et l'Otan a appelé à la retenue jeudi, alors que le dernier traité de désarmement nucléaire liant Etats-Unis et Russie vient d'expirer, ravivant les craintes de prolifération. "Les capacités nucléaires ... Lire la suite
-
La Banque centrale européenne devrait maintenir jeudi ses taux inchangés, avec un taux de dépôt stabilisé à 2,0%, et Christine Lagarde pourrait adopter un ton volontairement prudent. Sans nouvelles projections macroéconomiques pour guider le débat, la présidente ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer