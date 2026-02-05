 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

QinetiQ renforce les capacités de surveillance du DA62 MPP avec de nouveaux systèmes embarqués
information fournie par Zonebourse 05/02/2026 à 11:55

Le groupe de défense et d'ingénierie annonce une modernisation réussie d'un avion de mission spéciale, en partenariat avec Diamond Aircraft, visant à accroître les performances opérationnelles en matière de renseignement et de surveillance.

QinetiQ annonce l'intégration réussie de nouvelles capacités de surveillance à bord de l'avion Diamond Aircraft DA62 Multi-Purpose Platform (MPP). L'appareil a été équipé de systèmes de communication avancés, d'une caméra électro-optique haute résolution ShotOver et d'une liaison de données sécurisée en temps réel, permettant la transmission vidéo en direct vers des stations au sol.

Cette configuration améliore la connaissance situationnelle lors de missions critiques telles que la surveillance des frontières, la collecte de renseignements, la protection de l'environnement, la recherche et le sauvetage ou les patrouilles maritimes.

Les équipes de QinetiQ et de Diamond Aircraft ont collaboré sur l'installation, la calibration et les essais afin d'assurer une intégration complète avec l'avionique existante.

Mathias Mensing, responsable de la gestion de programmes chez QinetiQ, déclare que cette avancée "souligne le rôle de la plateforme comme l'un des avions de surveillance les plus flexibles et performants de sa catégorie".

Le projet met en avant la conception modulaire du DA62 MPP, facilitant l'adaptation à différentes missions sans compromettre la sécurité ni les performances. L'avion est désormais pleinement opérationnel pour des missions de ISR, c'est-à-dire de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, au bénéfice de clients militaires et commerciaux.

Valeurs associées

QINETIQ GROUP
477,900 GBX LSE -0,73%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank