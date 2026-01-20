QIA et Goldman Sachs prévoient d'étendre leur partenariat avec un objectif d'investissement de 25 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte)

Qatar Investment Authority et Goldman Sachs GS.N ont signé un accord préliminaire pour étendre leur partenariat stratégique, visant 25 milliards de dollars d'investissements par le fonds de richesse du Golfe dans des véhicules gérés par Goldman et des opportunités de co-investissement.

En vertu du protocole d'accord, QIA s'engagera à être un investisseur de référence dans plusieurs stratégies phares et innovantes de la banque américaine, ont indiqué les deux parties dans une déclaration commune mardi. Goldman Sachs cherchera également à augmenter "de manière significative" ses effectifs à Doha, bien qu'elle n'ait pas fourni de chiffres.

Le Qatar, l'un des principaux exportateurs mondiaux de gaz naturel liquéfié, cherche à diversifier son économie en dehors des hydrocarbures et à attirer davantage d'investissements étrangers.

Dans le cadre de ces efforts, il a développé son secteur financier en attirant des gestionnaires d'actifs et des banques d'investissement internationaux, dont beaucoup ont renforcé leur présence à Doha pour travailler avec des entités telles que QIA.

Selon la société de recherche sur les fonds souverains Global SWF, QIA gère environ 580 milliards de dollars d'actifs.

Le partenariat élargi "fournit à QIA un flux de transactions de premier ordre dans des secteurs essentiels à notre stratégie d'investissement, notamment l'IA, la fintech, l'infrastructure numérique et le crédit privé", a déclaré Mohammed Saif Al-Sowaidi, directeur général de QIA, ajoutant que cela renforcerait la position de Doha en tant que centre financier régional.