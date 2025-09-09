 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Qatar-Plusieurs explosions entendues à Doha, des frappes israéliennes évoquées contre le Hamas
information fournie par Reuters 09/09/2025 à 15:28

(.)

Plusieurs explosions ont été entendues mardi à Doha, au Qatar, selon des journalistes de Reuters.

De la fumée s'élevait au-dessus du quartier de Katara dans la capitale, a pu observer un des journalistes.

Selon Axios, qui cite des responsables israéliens, l'explosion à Doha est liée à une opération israélienne visant des responsables du Hamas.

De son côté, la chaîne Al Jazeera rapporte, citant une source au sein du Hamas, que la délégation des négociateurs du groupe islamiste palestinien a été visée à Doha lors d'une réunion.

L'armée israélienne a indiqué sur le réseau social X avoir mené une frappe ciblée contre des hauts dirigeants du Hamas, sans en préciser la localisation.

(Rédigé par Andrew Mills et Jana Choukeir, version française Blandine Hénault, édité par Augustin Turpin)

