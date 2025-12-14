Le plus ancien parti prodémocratie de Hong Kong annonce sa dissolution

Lo Kin-hei (C), le dirigeant du Parti démocrate lors d’une conférence de presse, le 14 décembre 2025 à Hong Kong ( AFP / Leung Man Hei )

Le plus ancien parti prodémocratie de Hong Kong, le Parti démocrate, a officiellement décidé de se dissoudre, a annoncé son dirigeant dimanche.

"Nous avons officiellement annoncé la dissolution", a déclaré Lo Kin-hei, le dirigeant du Parti démocrate, fondé en 1994, lors d’une conférence de presse. "Ce processus a été achevé lors de la réunion de la commission spéciale qui vient de se tenir".

"Collectivement, je crois que nous pouvons conclure que les activités du Parti démocrate prennent fin aujourd'hui", a souligné Lo Kin-hei, président du parti qui fut autrefois la force d'opposition la plus influente de la ville.

Lo Kin-hei (G), le dirigeant du Parti démocrate lors d’une conférence de presse, le 14 décembre 2025 à Hong Kong ( AFP / Leung Man Hei )

"Nous sommes profondément reconnaissants envers tous les citoyens qui ont œuvré aux côtés du Parti démocrate ces 30 dernières années", a-t-il ajouté.

Le parti s'était principalement attaché à définir les modalités d'élection du dirigeant et des législateurs de la ville au suffrage universel.

"Je ne comprends pas pourquoi le Parti démocrate en est arrivé là", a affirmé l'ancienne dirigeante du parti, Emily Lau, aux journalistes à sa sortie de la réunion dimanche.

Pékin a renforcé son emprise sur le centre financier chinois après les manifestations pro-démocratie massives, parfois violentes, de 2019.

Après l'imposition de la loi sur la sécurité nationale, l'opposition politique de la ville s'est affaiblie, de nombreux militants pro-démocratie étant emprisonnés ou contraints à l'exil.