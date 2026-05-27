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Q32 Bio s'envole après une levée de fonds de 55 millions de dollars à un prix majoré
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 14:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mai - ** Les actions de Q32 Bio QTTB.O ont bondi de 33% à 9,40 $ lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse mercredi, à la suite d'un financement par placement privé de 55 millions de dollars ** La société, spécialisée dans les traitements contre l'alopécie areata et d'autres maladies auto-immunes et inflammatoires, indique qu' a vendu environ 6,9 millions d'actions et de bons de souscription préfinancés à 8 $

** L'action QTTB a clôturé en hausse de 22% à 7,09 $ mardi, soit une progression d'environ 114% depuis le début de l'année

** Le financement par placement privé a été mené par BVF Partners, avec la participation de RA Capital Management, OrbiMed et Atlas Venture, indique la société

** Morgan Stanley a agi en tant qu'agent de placement principal aux côtés d'Oppenheimer

** QTTB, basée à Waltham, dans le Massachusetts, compte environ 17 millions d'actions en circulation

** 4 des 5 analystes couvrant le titre lui attribuent la note "achat fort" ou "achat", 1 "conserver"; objectif de cours médian de 14 $, selon les données de LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/05/2026 à 14:32:32.

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