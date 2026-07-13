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Q32 Bio s'envole alors qu'un médicament contre la chute des cheveux montre une repousse des cheveux du cuir chevelu dans une étude de phase intermédiaire
information fournie par Reuters 13/07/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 juillet - ** L'action de la société de biotechnologie Q32 Bio QTTB.O bondit de 56 % à 17,54 dollars avant l'ouverture du marché

** La société affirme que le bempikibart a aidé les patients atteints d’alopécie areata, une maladie auto-immune qui provoque une perte de cheveux par plaques ou sévère lorsque le système immunitaire attaque les follicules pileux

** Les patients traités pendant 36 semaines ont constaté une amélioration moyenne de 35,3 % de la repousse capillaire, mesurée par le score SALT, qui évalue le pourcentage du cuir chevelu touché par la perte de cheveux

** Environ 40 % des patients ont obtenu une couverture capillaire significative du cuir chevelu, a indiqué la société

** L'essai a recruté 33 patients, dont certains avaient déjà reçu des inhibiteurs de JAK, une classe courante de traitements contre l'alopécie

** La société prévoit de mener une étude plus vaste axée sur l’homologation en 2027 et compte présenter des résultats supplémentaires lors d’un prochain congrès médical

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Q32 BIO
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