Q&R-Les enchères s'intensifient pour le raffineur vénézuélien Citgo, un tribunal américain examine les offres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Marianna Parraga

La vente aux enchères par un tribunal américain de Citgo, raffineur américain détenu par le Venezuela, s'accélère après des retards, les soumissionnaires augmentant leurs offres, ce qui est une bonne nouvelle pour les créanciers qui cherchent à obtenir une compensation de la part du pays sud-américain pour des défauts de paiement et une vague de nationalisations sous l'ancien président vénézuélien Hugo Chavez.

Citgo est le joyau de la couronne des actifs étrangers du Venezuela. Les offres de dernière minute ont pimenté la compétition dans le cadre de l'appel d'offres qui doit s'achever ce mois-ci, contrairement à l'année dernière où l'appel d'offres avait été décevant.

Des unités de la société de matières premières Vitol et le fonds spéculatif Elliott Investment Management ont récemment présenté des offres améliorées pour concurrencer le leader, une filiale du mineur Gold Reserve GRZ.V .

L'intensité de la concurrence a conduit le juge Leonard Stark à prolonger la période d'appel d'offres jusqu'à vendredi et à reporter l'audience finale de la vente aux enchères à la mi-septembre.

L'affaire devrait permettre de rembourser jusqu'à 15 créanciers pour des défauts de paiement et des expropriations par le Venezuela. Cependant, de nombreuses personnes impliquées et observatrices ne savent pas exactement sur quels critères l'officier de justice chargé de superviser la vente aux enchères se basera pour déterminer la meilleure offre.

Quels facteurs seront pris en compte?

Le défi le plus difficile à relever pour les soumissionnaires et l'équipe du greffier Robert Pincus a été d'évaluer le prix des offres par rapport à la "certitude de clôture", un terme qui définit les chances d'une proposition de devenir une véritable OPA.

Le vainqueur de la vente aux enchères devra naviguer dans un processus complexe pour reprendre les actifs au milieu des objections, des contestations et des tentatives d'autres créanciers de les saisir dans le cadre de procédures judiciaires parallèles.

Certains soumissionnaires sont prêts à conclure un accord pour la société mère de Citgo, puis à faire face à des poursuites judiciaires parallèles qui pourraient conduire à des paiements partiels aux créanciers par la suite. D'autres soumissionnaires souhaitent conclure des accords de règlement à l'avance afin de réduire le risque d'une future action en justice.

À la suite de la résolution de certaines affaires juridiques depuis l'année dernière, le paiement le plus important envisagé aujourd'hui concerne les détenteurs d'une obligation vénézuélienne en défaut de paiement garantie par des actions de Citgo, même si les détenteurs n'ont pas eu gain de cause dans leur procès contre le Venezuela à New York. Une décision importante à ce sujet est attendue le mois prochain.

Les offres soumises dans le cadre de l'appel d'offres comprennent des contreparties en espèces, des contreparties autres qu'en espèces et des offres de crédit. Cela rend leur évaluation et leur comparaison complexes, car les créanciers ont le droit d'approuver ou de rejeter certains éléments des offres.

Quelles ont été les priorités du juge par le passé?

Le tribunal a modifié ses critères d'évaluation depuis l'année dernière, lorsque la plupart des créanciers ont rejeté une offre conditionnelle de 7,3 milliards de dollars de la société Amber Energy, filiale d'Elliott, en raison d'un projet de hiérarchisation des paiements qui aurait empêché bon nombre d'entre eux d'encaisser le produit de l'offre dans un avenir proche.

Lors d'un concours organisé au début de l'année pour choisir une offre de rachat, le tribunal a sélectionné une offre de 3,7 milliards de dollars de Red Tree Investments, filiale de Contrarian Funds, pour lancer le tour de table. Cette offre a été choisie principalement parce qu'elle prévoyait un paiement séparé de 3 milliards de dollars aux détenteurs d'obligations.

Toutefois, le juge Stark a par la suite demandé aux évaluateurs de donner la priorité au prix plutôt qu'à la certitude de la clôture pour choisir le vainqueur final, afin que le paiement aux détenteurs d'obligations n'engloutisse pas les recettes destinées aux créanciers qui font la queue dans le Delaware depuis 2017.

Les critères changeront-ils pour choisir le vainqueur final?

Cela reste flou, même après une audience de procédure pour discuter du sujet cette semaine.

En juillet, Pincus a recommandé l'offre de 7,4 milliards de dollars du groupe Gold Reserve comme l'offre gagnante. Cette offre n'inclut pas d'accord pour payer les détenteurs d'obligations.

Mais l'offre a ensuite été contestée par d'autres offres, dont une d'Amber Energy qui comprenait un accord de paiement de 2,86 milliards de dollars avec les détenteurs d'obligations.

Que se passera-t-il ensuite?

De nombreux créanciers, dont ConocoPhillips COP.N , qui détient les créances les plus importantes (près de 12 milliards de dollars), et Gold Reserve, ont engagé des actions en justice en dehors des États-Unis pour saisir des actifs appartenant au Venezuela, tels que des comptes bancaires, des pétroliers et des installations contrôlées par PDVSA, le géant énergétique de l'État vénézuélien.

Les créanciers peuvent présenter des objections s'ils ne sont pas satisfaits des résultats de la vente aux enchères. Ils peuvent également, avec d'autres créanciers en dehors du Delaware, poursuivre des procédures parallèles devant d'autres tribunaux américains.

Il est toutefois peu probable que les 15 créanciers, qui tentent collectivement de récupérer quelque 19 milliards de dollars, reçoivent le produit de la vente aux enchères. Citgo a été évaluée à 13 milliards de dollars lors d'une évaluation indépendante ordonnée par le tribunal. Les offres n'ont toutefois pas dépassé les 11 milliards de dollars.

Citgo, le septième raffineur des États-Unis, a vu son bénéfice chuter à 305 millions de dollars l'année dernière, contre près de 2 milliards de dollars en 2023, et a enregistré des pertes entre le quatrième trimestre 2024 et le premier trimestre de cette année. L'entreprise a renoué avec les bénéfices au deuxième trimestre.