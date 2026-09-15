Pyratz Corp. ouvre son usine logicielle IA interne aux entreprises au-delà de son portefeuille

PYRATZ CORP. (Euronext Access Paris : MLPTZ ; ISIN FR0013371507) annonce aujourd’hui le lancement d’Agentic Hub, un portefeuille de produits d’IA et de services agentiques développés en interne pour répondre à des besoins opérationnels récurrents dans ses activités d’investissement et ses sociétés en portefeuille, désormais mis à la disposition des entrepreneurs et des entreprises en dehors de l’écosystème Pyratz.





Agentic Hub est l’extension externe de la Software Factory interne de Pyratz : un portefeuille de produits d’IA et de services agentiques conçus par des opérateurs pour soutenir la création d’entreprise, le financement, la visibilité et la distribution. La suite vise à donner à tous les types d’entrepreneurs les outils nécessaires pour tester et développer leurs idées. Chaque produit part d’un besoin concret identifié au sein des opérations de Pyratz, est testé dans des flux de travail réels, et n’est envisagé pour une diffusion externe qu’une fois sa valeur pratique démontrée.





Conçu par des opérateurs. Pour le marché. Éprouvé au sein du portefeuille. Industrialisé.





Pyratz exploite actuellement une cinquantaine d’agents IA en interne. Le système reflète certaines parties de l’organisation humaine de l’entreprise à travers la recherche, le développement produit et les opérations, tout en confiant aux personnes la responsabilité du jugement, de la validation et des décisions finales.