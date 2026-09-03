Pyratz Corp. investit dans Moonshot AI

EN BREF

▪ Investissement réalisé dans Moonshot AI, la société d’intelligence artificielle à l’origine de la famille de modèles Kimi.

▪ Investissement effectué via un véhicule d’investissement dédié constitué avec Techmind, dans le cadre d’un tour de financement de stade avancé finalisé au cours de l’été 2026.

▪ Opération réalisée sur la base d’une valorisation de 30 Md$ (dernier tour).





PYRATZ CORP. (Euronext Access Paris : MLPTZ ; ISIN FR0013371507 ; éligible PEA et PEA-PME), venture builder et société d’investissement européenne dédiée aux technologies de rupture, annonce avoir réalisé un investissement dans Moonshot AI, la société d’intelligence artificielle à l’origine de la famille de modèles Kimi.

L’investissement a été réalisé via Techmind Moonshot AI, un véhicule d’investissement dédié constitué avec Techmind.vc, dans le cadre d’un tour de financement de stade avancé finalisé au cours de l’été 2026, sur la base d’une valorisation pre-money de 30 Md$. Le montant investi par Pyratz Corp. n’est pas communiqué.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie de Pyratz Corp. consistant à prendre des positions ciblées dans des sociétés développant des technologies fondamentales et à accompagner la prochaine génération de produits et d’infrastructures d’intelligence artificielle.