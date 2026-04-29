Purdue Pharma condamné à payer 5,5 milliards de dollars, ouvrant la voie à un accord sur les opioïdes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La plupart des amendes ne seront pas payées dans le cadre d'un accord de faillite de 7,4 milliards de dollars

* Les victimes et leurs familles expriment leur frustration face à l'absence de responsabilité

* Le juge indique que la loi limite les sanctions aux amendes et appelle à faire preuve de souplesse envers les victimes qui ne disposent pas des dossiers nécessaires

* Le prononcé de la peine ouvre la voie à la mise en œuvre de l'accord de faillite

(Mises à jour tout au long de l'article avec la peine prononcée et les détails de l'audience) par Dietrich Knauth

Le fabricant d'OxyContin, Purdue Pharma, a été condamné mardi à 5,5 milliards de dollars d'amendes et de pénalités suite à son plaidoyer de culpabilité en 2020 pour avoir trompé les autorités de régulation et versé des pots-de-vin à des médecins afin de stimuler les ventes d'opioïdes.

La condamnation prononcée par le tribunal fédéral du New Jersey ouvre la voie à la dissolution de la société dans le cadre d'une procédure de faillite et à l'utilisation de ses actifs pour financer un règlement de 7,4 milliards de dollars destiné à indemniser les personnes lésées par l'épidémie d'opioïdes.

Avant d'accepter l'accord de plaidoyer conclu avec Purdue Pharma, la juge fédérale Madeline Cox Arleo, à Newark, a entendu près de sept heures de témoignages de personnes souhaitant s'exprimer sur le rôle de l'entreprise dans l'aggravation de l'épidémie d'opioïdes aux États-Unis. Plus de 200 victimes ont envoyé des lettres au tribunal relatant leurs histoires personnelles de dépendance et de deuil, et plus de 40 se sont exprimées dans la salle d'audience.

La juge Arleo a demandé au président de Purdue, Steve Miller, de présenter des excuses directement aux victimes dans la salle d'audience, ce qu'il a fait, déclarant que la société "regrettait profondément et assumait la responsabilité" de ses fautes passées.

"Nous sommes profondément désolés pour tout ce qui s’est passé et qui a été décrit avec force détails par toutes les victimes présentes ici aujourd’hui", a déclaré Miller.

Arleo a ensuite présenté ses propres excuses. Elle a déclaré que le gouvernement avait manqué à plusieurs reprises l'occasion d'empêcher Purdue de tromper les médecins et les patients sur le caractère addictif de l'OxyContin.

"Votre gouvernement vous a laissé tomber", a déclaré Arleo aux victimes. "Il faut clairement reconnaître l’insuffisance de ce que la loi peut offrir aujourd’hui."

Plusieurs intervenants ont déclaré qu’une amende ne constituait pas une sanction suffisante pour les crimes de Purdue. Ils ont demandé que les propriétaires de Purdue, les membres de la riche famille Sackler ou les dirigeants soient condamnés à des peines de prison et qu’Arleo rejette l’accord de plaidoyer.

"Une sanction sous forme d’amende revient à dire: "légal moyennant finance"", a déclaré Ed Bisch, qui a perdu son fils Eddie à la suite d’une overdose en 2001.

LES LIMITES DE LA SANCTION

Arleo a déclaré qu’elle ne pouvait pas condamner les dirigeants ou les propriétaires de Purdue à une peine de prison car le ministère américain de la Justice n’avait pas engagé de poursuites contre eux, mais uniquement contre l’entreprise.

La juge a déclaré qu’accepter l’accord de plaidoyer était le meilleur résultat qu’elle pouvait obtenir, et qu’elle espérait que les affaires futures seraient traitées différemment, afin que les entreprises coupables ne comprennent pas qu’elles peuvent "payer des amendes comme le prix à payer pour faire des affaires".

En vertu de l'accord de plaidoyer, la majeure partie des 5,5 milliards de dollars d'amendes restera impayée, le ministère de la Justice ne percevant que 225 millions de dollars tant que Purdue consacrera ses actifs restants au remboursement de ses créanciers. Il s'agit principalement de gouvernements d'État et locaux qui ont dû faire face au coût et aux conséquences de la crise des opioïdes dans leurs communautés.

Ce verdict intervient alors que les personnes victimes des opioïdes affirment que la longue procédure de faillite de l’entreprise les a laissées dans un sentiment de frustration. L’accord de 7,4 milliards de dollars, qui comprend un fonds de 865 millions de dollars destiné aux personnes touchées par la crise, avait été salué par Purdue et les avocats des plaignants comme une victoire pour les victimes. Une récente enquête de Reuters montre comment cette procédure a créé des obstacles redoutables pour de nombreuses personnes cherchant à obtenir une indemnisation.

De nombreuses victimes qui se sont exprimées mardi ont fait part de leur frustration face à un accord de faillite qui pourrait exclure de nombreuses personnes qui n’ont pas réussi à retrouver les anciens dossiers de prescription nécessaires pour prétendre à un versement.

Arleo a déclaré aux avocats de Purdue qu'ils devraient collaborer avec les demandeurs qui ont des difficultés à retrouver leurs anciens dossiers de prescription, plutôt que de simplement les rejeter.

"Je souhaite qu'il y ait une certaine souplesse pour les victimes", a déclaré Arleo. "Nous ne nous contentons pas de dire "non" simplement parce que les dossiers ne sont pas disponibles."

Alexis Pleus, qui a perdu son fils Jeff des suites d’une overdose après qu’on lui eut prescrit pour la première fois de l’OxyContin pour une blessure de football, a déclaré avoir entendu d’innombrables familles raconter des histoires similaires à la sienne, et que la majorité d’entre elles ne seraient probablement pas éligibles à une indemnisation.

"Nous méritons tout de même que justice soit faite, et ce n’est pas le cas ici", a déclaré Pleus devant le tribunal.

LA FIN EST PROCHE

L'affaire de faillite de Purdue touche à sa fin après plus de six ans de procédure, à la suite d'une longue série d'appels qui sont allés jusqu'à la Cour suprême des États-Unis .

Le prononcé de la sentence était l'un des derniers obstacles avant que le règlement de la faillite puisse être mis en œuvre.

Purdue a déclaré qu'elle était en bonne voie pour sortir de la faillite le 1er mai, mettant fin à ses activités antérieures pour renaître sous la forme d'une nouvelle société à but non lucratif qui produira des traitements contre la dépendance aux opiacés et des médicaments permettant de contrer les effets d'une overdose.

Dans le cadre de l'accord de plaidoyer, Purdue a reconnu avoir versé des pots-de-vin à des médecins pour stimuler les ventes d'OxyContin et avoir trompé les autorités fédérales sur ses efforts visant à prévenir l'usage illégal de médicaments.

La société avait déjà plaidé coupable en 2007 de fausses allégations et de fraude liées à la commercialisation de l'OxyContin , admettant avoir faussement présenté l'OxyContin comme moins addictif, moins susceptible d'abus et moins susceptible de provoquer des symptômes de sevrage que les analgésiques concurrents.