Puma resserre ses prévisions de perte d'exploitation pour 2026 ; son chiffre d'affaires trimestriel dépasse les attentes du marché

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(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 2 et 8, de commentaires d'analystes aux paragraphes 7 et 10, et d'informations sur la réduction des stocks au paragraphe 9.)

par Ozan Ergenay

Le fabricant allemand de vêtements de sport Puma PUMG.DE a resserré vendredi la fourchette de ses prévisions concernant sa perte d'exploitation pour 2026, tout en relevant légèrement le point médian en raison d'une demande des consommateurs atone, alors même que son chiffre d'affaires du troisième trimestre a dépassé les attentes du marché.

Puma, qui tente de redynamiser l’attrait de sa marque afin de mieux rivaliser avec ses concurrents plus importants, Adidas

ADSGn.DE et Nike NKE.N , est confronté à une demande en baisse et à des niveaux de stocks élevés chez les détaillants d’articles de sport, par l’intermédiaire desquels il réalise la majeure partie de son chiffre d’affaires.

La société table désormais sur une perte d’exploitation comprise entre 80 et 130 millions d’euros (soit entre 89 et 145 millions de dollars) en 2026, contre une prévision antérieure faisant état d’une perte comprise entre 50 et 150 millions d’euros.

La perte d’exploitation de Puma au troisième trimestre s’est élevée à 11,4 millions d’euros, contre un bénéfice de 16,2 millions d’euros il y a un an et une prévision moyenne des analystes tablant sur une perte de 10 millions d’euros.

Ce chiffre inclut un effet positif de 29,8 millions d’euros lié aux remboursements de droits de douane américains et des coûts ponctuels de 11,7 millions d’euros liés au programme de rationalisation des coûts de l’entreprise, a-t-elle précisé.

"Nos performances au troisième trimestre ont été conformes aux attentes, alors que nous continuons à accompagner Puma dans cette année de transition tout en posant les bases de notre croissance future", a déclaré le directeur général Arthur Hoeld dans un communiqué.

Les analystes de Jefferies ont indiqué que ces résultats continuaient de refléter un "redémarrage complexe" de l’attrait de Puma auprès des consommateurs, alors que la société cherche à relancer sa croissance. L’action de la société a progressé de 6% en début de séance.

Puma investit dans la publicité pour dynamiser sa marque et poursuit ses efforts pour renforcer sa réputation de fabricant de vêtements de sport de haut niveau, en particulier dans le domaine de la course à pied, où elle a perfectionné sa technologie de chaussures.

Son chiffre d’affaires trimestriel a reculé de 5% à 1,77 milliard d’euros, mais a légèrement dépassé les attentes du marché, qui s’établissaient à 1,75 milliard d’euros. Les stocks ont baissé de 24,3% à 1,6 milliard d’euros, grâce à la diminution des volumes d’achat.

"Le seul élément encourageant aujourd’hui est peut-être la réduction des niveaux de stocks, qui sont déjà inférieurs à l’objectif prévu pour la fin de cette année", a indiqué Jefferies dans une note adressée aux investisseurs.

($1 = 0,8957 euros)