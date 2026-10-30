Puma réduit légèrement sa perte nette au 3e trimestre

Puma fait part d'une perte des activités poursuivies de 54,9 MEUR au titre du 3e trimestre 2026, contre une perte de 62,4 MEUR un an auparavant, ainsi que d'un EBIT ajusté de 0,4 MEUR, contre 26,3 MEUR sur la même période en 2025.

Le fournisseur allemand d'articles de sport explique cette contraction par une augmentation de ses dépenses opérationnelles de 6,7% à 900 MEUR et par une diminution de ses ventes, des facteurs en partie compensés par une amélioration de sa marge brute.

A 1 776,2 MEUR, son chiffre d'affaires a baissé de 6,3% à taux de change constants, en raison des mesures de réajustement et d'une demande plus faible en Amérique du Nord et dans la région EMEA, tandis que la région APAC affiche une croissance à deux chiffres.

En revanche, sa marge brute s'est améliorée d'environ 420 points de base, à 49,5%, portée par la baisse des prix d'approvisionnement, y compris les effets des remboursements de droits de douane, ainsi que par les effets liés à la répartition des ventes par canal de distribution et aux taux de change.

Pour 2026, Puma confirme sa prévision d'un chiffre d'affaires à taux de change constants en baisse "à un chiffre bas ou moyen". Le groupe resserre sa fourchette de prévisions d'EBIT entre -130 et -80 MEUR, au lieu de -150 à -50 MEUR, et prévoit désormais des dépenses d'investissement inférieures à 150 MEUR, contre environ 200 MEUR précédemment.