Puma: chiffre d'affaires de 2 076 ME au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/05/2025 à 09:51









(CercleFinance.com) - Le groupe a annoncé un chiffre d'affaires de 2 076,0 millions d'euros au premier trimestre 2025, en croissance de 0,1% (-1,3 % en données publiées).



Le chiffre d'affaires de la région EMEA a progressé de 5,1 % (ca) à 891,7 millions d'euros. Dans la région Amériques, les ventes ont diminué de 2,7 % (env) à 753,7 millions d'euros. En Asie/Pacifique, le chiffre d'affaires a baissé de 4,7 % à 430,5 millions d'euros.



La marge bénéficiaire brute a diminué de 60 points de base pour s'établir à 47,0 % (contre 47,5 % au 1er trimestre 2024). L'EBIT ajusté, hors coûts non récurrents liés à nextlevel, a diminué de 52,4 % à 75,7 millions d'euros (contre 159,0 millions d'euros au 1er trimestre 2024) 'en raison d'une marge bénéficiaire brute plus faible et d'une augmentation des coûts d'exploitation' indique le groupe.



Le bénéfice net s'est élevé à 0,5 million d'euros (contre 87,3 millions d'euros au 1er trimestre 2024) et le bénéfice par action à 0,00 euro (contre 0,58 E).



Le groupe s'attend à ce que les ventes ajustées aux devises augmentent dans la fourchette basse à moyenne à un chiffre au cours de l'exercice 2025. Puma vise un EBIT ajusté de l'ordre de 520 à 600 millions d'euros pour l'exercice 2025 (contre 622,0 millions d'euros en 2024).





Valeurs associées PUMA 24,190 EUR XETRA +3,51%