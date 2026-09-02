Puma cède un peu de terrain, HSBC réduit son objectif de cours

Puma s'inscrit en léger repli ce mercredi à la Bourse de Francfort, le titre du fabricant allemand d'articles de sport étant pénalisé par une note de HSBC qui révise en baisse ses prévisions sur le groupe.

L'intermédiaire estime que l'équipementier va souffrir, à l'instar de ses rivaux, d'une conjoncture économique difficile, qui s'est déjà traduite par une saison de résultats de 2e trimestre inférieure aux attentes.

Dans une note, HSBC indique ainsi revoir à la baisse ses estimations de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel (Ebit) pour 2026 afin de s'aligner avec le milieu des objectifs fixés par l'équipe de direction, alors qu'il visait jusqu'ici la partie haute de la fourchette.

Le professionnel dit ainsi prévoir une baisse des ventes de 3,5% à taux de change constants cette année, conformément à l'objectif d'une baisse comprise entre 0% et 5% (non inclus) visée par le groupe, assortie d'une perte opérationnelle de 100 millions d'euros, un chiffre qui s'inscrit là aussi en ligne avec l'objectif officiel d'une perte comprise entre 50 et 150 MEUR.

Une transition qui reste bien engagée

HSBC abaisse en conséquence son objectif de cours, ramené de 35 à 34 EUR, tout en renouvelant sa recommandation d'achat sur le titre, jugeant que le redressement de la société est bien amorcé.

De son point de vue, deux catalyseurs favorables pourraient venir soutenir la valeur.

D'abord, la perspective d'une amélioration graduelle des tendances d'activité sur le 2e semestre 2026 avant un retour à la croissance prévu courant 2027. Ensuite, la possibilité d'une prochaine réunion d'investisseurs, peut-être début 2027, qui pourrait permettre de fixer un cap stratégique après la récente entrée du chinois au capital.

Suite à ces commentaires, le titre cédait 0,1% à 24,5 EUR ce mercredi vers 14h30, à comparer avec des pertes de l'ordre de 0,1% pour l'indice DAX.