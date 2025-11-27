Puma bondit, Anta Sports et Li Ning étudient des offres d'achat - sources (actualisé)

(Actualisé avec sources, détails)

Puma PUMG.DE bondit en Bourse jeudi alors que les fabricants chinois de vêtements de sport Anta Sports Products 2020.HK et Li Ning 2331.HK font partie, selon une source proche du dossier, des entreprises qui envisagent une éventuelle acquisition du groupe allemand en difficulté.

Un précédent rapport de l'agence Bloomberg indiquait qu'Anta et Li Ning évaluaient une offre et que le groupe japonais de vêtements de sport ASICS 7936.T pourrait également être intéressé.

A Francfort, vers 10h00 GMT, l'action prend 14,38% à 19,45 euros, contre environ 45 euros en début d'année.

Les deux sociétés cotées à la Bourse de Hong Kong évaluent actuellement une offre, mais la perte de la moitié de la valeur boursière de Puma cette année rend difficile la conclusion d'un accord avec Artemis, la holding de la famille Pinault qui contrôle Kering PRTP.PA et qui est également le principal actionnaire du groupe allemand, a déclaré la source.

Les deux entreprises chinoises pourraient s'associer à des fonds de capital-investissement pour le rachat potentiel, a ajouté cette source.

Artemis a déclaré envisager toutes les options pour sa participation de 29%, bien qu'une source proche de l'entreprise ait déclaré à Reuters en septembre qu'il ne vendrait pas à la valeur marchande de l'époque, indiquant qu'elle misait sur le redressement de Puma sous la direction de son président du directoire, Arthur Hoeld, qui a pris ses fonctions en juillet dernier.

Puma s'est refusé à tout commentaire.

Selon les données LSEG, la valeur boursière de Puma s'élève actuellement à 2,52 milliards d'euros.

(Reportage Kane Wu à Hong Kong, Rishabh Jaiswal à Bangalore; avec la contribution de Rajveer Singh Pardesi, Shivani Tanna et Linda Pasquini, rédigé par Etienne Breban et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)