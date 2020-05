Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Puma anticipe un rebond des ventes et grimpe en Bourse Reuters • 07/05/2020 à 13:57









* CA du T1 supérieur aux attentes, l'Ebit un peu en dessous * Puma s'attend à un redressement de tous les marchés d'ici fin 2020 * Une facilité de crédit de 900 millions d'euros obtenue en mai * Le titre grimpe à Francfort par Emma Thomasson BERLIN, 7 mai (Reuters) - L'équipementier allemand Puma PUMG.DE a déclaré jeudi anticiper un rebond de ses ventes avec l'essor de la pratique sportive provoqué par le confinement dû à l'épidémie de coronavirus, après un premier trimestre marqué par une chute de 50% de son résultat opérationnel et un deuxième susceptible d'être encore pire. "Je n'ai jamais vu autant de gens courir à nouveau en Allemagne", a déclaré le président du directoire Bjorn Gulden, en précisant que les boutiques en cours de réouverture vendaient beaucoup d'articles pour la course et la marche à pied ainsi que des chaussures pour enfants. Bjorn Gulden a souligné que les réouvertures de magasins en Allemagne, Autriche, Australie et aux Pays-Bas se faisaient plus rapidement que prévu. Il a exprimé l'espoir que la Chine, où les ventes ont augmenté de 11% pendant les trois premières semaines de janvier, avant le début des mesures de confinement, renouerait avec la croissance en juin. Alors que la moitié des magasins de sport sont encore fermés dans le monde, Puma s'attend à ce que tous les marchés se redressent d'ici la fin de l'année et que la croissance reprenne en 2021. "L'année 2021 va être ce que l'année 2020 aurait dû être", a dit Bjorn Gulden. L'action Puma grimpait de 8,1% à 59,24 euros vers 11h40 GMT en Bourse de Francfort, l'une des plus fortes hausses de l'indice européen Stoxx 600 .STOXX (+0,83%). Les ventes au premier trimestre ont baissé de 1,3%, à 1,3 milliard d'euros, et le résultat d'exploitation a chuté de moitié, à 71,2 millions d'euros, alors que les analystes tablaient respectivement sur 1,26 milliard et 74 millions. Les ventes de Puma ont plongé de 12% dans la région Asie-Pacifique mais elles ont progressé de 3,5% dans la région Europe-Moyen-Orient-Afrique et de 3,1% aux Etats-Unis, où le confinement n'a commencé qu'en mars. L'équipementier allemand, qui avait déjà proposé le mois dernier de suspendre son dividende en raison de la pandémie, a déclaré avoir obtenu une nouvelle facilité de crédit de 900 millions d'euros, dont 625 millions de la banque publique de développement KfW. Les ventes en ligne ont bondi d'environ 40% au premier trimestre et de 77% en avril, même si elles ralentissent à nouveau en Chine avec la réouverture progressive des magasins. (Version française Anait Miridzhanian, édité par Blandine Hénault et Bertrand Boucey)

Valeurs associées ADIDAS XETRA +4.65% PUMA XETRA +7.41% STXE6 EUR P DJ STOXX +1.09%