Puma annonce 900 licenciements en raison de la baisse continue des ventes

Puma PUMG.DE a annoncé jeudi qu'il allait supprimer 900 postes au niveau mondial d'ici à à la fin de 2026, en raison de la baisse continue de ses ventes.

Le groupe avait déjà licencié 500 personnes dans le monde cette année dans le cadre d'un programme de réduction des coûts annoncé en mars.

Le fabricant allemand de vêtements de sport tente de redresser ses performances sous la houlette de son nouveau président du directoire, Arthur Hoeld. L'entreprise a été touchée par la baisse de la demande de ses produits et par l'impact des droits de douane américains.

L'équipementier sportif a fait état d'une baisse des ventes de 10,4% à taux constants, à 1,96 milliard d'euros au troisième trimestre, soit un peu moins que les 1,98 milliard d'euros attendus par les analystes selon un consensus fourni par le groupe.

Puma a dit prévoir de renouer avec la croissance à partir de 2027.

(Rédigé par Linda Pasquini à Gdansk et Helen Reid à Londres, version française Noémie Naudin, édité par Kate Entringer)