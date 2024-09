Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client PulluP: le titre dopé par les ventes du jeu 'Space Marine 2' information fournie par Cercle Finance • 11/09/2024 à 11:02









(CercleFinance.com) - L'action PulluP Entertainment signe mercredi l'une des plus fortes hausses de la Bourse de Paris, le groupe de jeux vidéo profitant des chiffres de vente de son dernier titre, 'Space Marine II', annoncés la veille.



A 10h50, le titre gagne près de 4% au sein d'un marché parisien globalement stable.



Pullup a annoncé hier soir que son jeu très attendu 'Warhammer 40,000: Space Marine 2' avait dépassé le cap des deux millions de joueurs uniques dans le monde entier moins de 24 heures après sa sortie officielle.



Disponible depuis le 9 septembre sur PlayStation 5, Xbox Series et PC, ce jeu d'action devient ainsi le meilleur lancement de l'histoire de Focus Entertainment Publishing, sa filiale d'édition de jeux vidéo.



Dans une note de réaction, Charles-Louis Planade, l'analyste en charge de la valeur chez TP ICAP Midcap, salue 'un carton qui se confirme'.



'Cet excellent chiffre renforce nos prévisions récemment relevées et à nouveau ajustées à 260 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel (vs. 250 millions)', souligne-t-il, renouvelant sa recommandation d'achat et son objectif de cours de 28 euros sur le titre.





Valeurs associées PULLUP ENTERTAIN 19,60 EUR Euronext Paris +2,62%