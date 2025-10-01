PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP Entertainment : Distribution d'un dividende de 1 EUR par action

PULLUP Entertainment : Distribution d'un dividende de 1€ par action
PARIS, FRANCE – 1 er octobre 2025 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) , rappelle que l'Assemblée Générale Mixte du 25 septembre 2025 a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025 et la distribution d'un dividende de 1€ par action.
Le dividende est détaché ce jour à la clôture des marchés et sera mis en paiement le lundi 6 octobre 2025.
Prochain évènement : Chiffre d'affaires T2 2025/26 – 15 octobre 2025 (après bourse)
À propos de PULLUP Entertainment
Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 390 M€ en 2024/25, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :
Deux structures d'édition
- FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .
- DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant et retrogaming, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 .
Six studios de développement & une structure audiovisuelle
- DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), LEIKIR STUDIO ( Metal Slug Tactics ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et de Memories in Orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).
- SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.
Contacts
Relations Investisseurs
Aurélien Briand – Directeur Financier
Tél : + 33 1 55 26 85 00
E-mail : IR@pullupent.com
Relations Presse
Clémence Bigeon
Tél : + 33 1 55 26 85 00
E-mail : Clemence.BIGEON@focusent.com
Jean Benoît Roquette
Tél : + 33 6 33 67 79 49
E-mail : jeanbenoit@balboaconseil.com
Constance Baudry
Tel : +33 6 82 43 69 62
E-mail : constance.baudry@agence-constance.fr
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/94375-cp-pullup-release-dividende.pdf
