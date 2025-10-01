PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP Entertainment : Distribution d'un dividende de 1 EUR par action

PULLUP Entertainment : Distribution d'un dividende de 1€ par action

PARIS, FRANCE – 1 er octobre 2025 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL) , rappelle que l'Assemblée Générale Mixte du 25 septembre 2025 a approuvé les comptes de l'exercice clos le 31 mars 2025 et la distribution d'un dividende de 1€ par action.

Le dividende est détaché ce jour à la clôture des marchés et sera mis en paiement le lundi 6 octobre 2025.

Prochain évènement : Chiffre d'affaires T2 2025/26 – 15 octobre 2025 (après bourse)

À propos de PULLUP Entertainment

Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 390 M€ en 2024/25, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

, leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 . DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant et retrogaming, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 .

Six studios de développement & une structure audiovisuelle

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), LEIKIR STUDIO ( Metal Slug Tactics ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et de Memories in Orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).

( Train Sim World ), ( The Surge ), ( WW1 Game Series ), ( Metal Slug Tactics ), ( Shady Part of Me et de Memories in Orbit ), (nouvelle IP Live Service ). SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.

