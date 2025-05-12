PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP Entertainment : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 avril 2025 au 7 mai 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

Paris, le 12 mai 2025, 17h45
PULLUP Entertainment
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 avril 2025 au 7 mai 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions
PARIS, FRANCE – 12 mai 2025 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL)
Présentation agrégée par jour et par marché
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur
|Jour de la transaction
|Code Identifiant de l'instrument financier
|
Volume total journalier
(en Nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|30/04/2025
|FR0012419307
|3339
|16,1078
|XPAR
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|02/05/2025
|FR0012419307
|5271
|16,6343
|XPAR
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|05/05/2025
|FR0012419307
|7602
|16,8634
|XPAR
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|06/05/2025
|FR0012419307
|7771
|17,0339
|XPAR
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|07/05/2025
|FR0012419307
|7024
|17,7153
|XPAR
Détail transaction par transaction
|
Nom de
l'émetteur
|
Code
Identifiant
|
Nom
du PSI
|
Code
Identifiant
PSI
|
jour/heure
de la
transaction
|
Code Identifiant
de l'instrument
financier
|
Prix
unitaire
|Devise
|
Quantité
achetée
|
Code
Identification
marché
|
Numéro de
référence de
la transaction
|
Objectif
du rachat
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T07:08:06.510711Z
|FR0012419307
|15,798
|EUR
|50
|XPAR
|jAj6AoU7rq000v90
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T07:14:36.362921Z
|FR0012419307
|15,798
|EUR
|279
|XPAR
|jAj6AoU7y8000xu0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T07:14:36.363235Z
|FR0012419307
|15,798
|EUR
|45
|XPAR
|jAj6AoU7y8000y40
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T07:14:36.363398Z
|FR0012419307
|15,798
|EUR
|5
|XPAR
|jAj6AoU7y8000yE0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T07:14:36.363510Z
|FR0012419307
|15,798
|EUR
|9
|XPAR
|jAj6AoU7y8000yO0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-30T07:14:36.373302Z
|FR0012419307
|15,798
|EUR
|257
|XPAR
|jAj6AoU7y8000yY0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|FR0012419307
|15,7
|EUR
|50
|XPAR
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|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-30T08:12:38.567520Z
|FR0012419307
|15,674
|EUR
|70
|XPAR
|jAj6AoU8sG001ze0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-30T08:15:50.290748Z
|FR0012419307
|15,738
|EUR
|11
|XPAR
|jAj6AoU8vO0021u0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T08:15:50.290974Z
|FR0012419307
|15,738
|EUR
|57
|XPAR
|jAj6AoU8vO002240
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T08:23:52.416177Z
|FR0012419307
|15,77
|EUR
|50
|XPAR
|jAj6AoU93A0026N0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
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|FR0012419307
|15,77
|EUR
|56
|XPAR
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|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-30T09:15:33.694541Z
|FR0012419307
|15,74
|EUR
|75
|XPAR
|jAj6AoU9rB002X00
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-30T09:25:12.151907Z
|FR0012419307
|15,882
|EUR
|50
|XPAR
|jAj6AoUA0W002gc0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-30T09:54:57.666997Z
|FR0012419307
|15,92
|EUR
|105
|XPAR
|jAj6AoUATJ004Um0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|FR0012419307
|16,314
|EUR
|50
|XPAR
|jAj6AoUAiY005yT0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:10:42.777657Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|47
|XPAR
|jAj6AoUAiY005yd0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
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|FR0012419307
|16,314
|EUR
|47
|XPAR
|jAj6AoUB3q006M80
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-30T10:34:48.970501Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AoUB5s006Rf0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-30T10:36:12.652570Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|46
|XPAR
|jAj6AoUB7E006Vs0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|FR0012419307
|16,314
|EUR
|47
|XPAR
|jAj6AoUB7L006WB0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:36:20.926294Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|153
|XPAR
|jAj6AoUB7L006WL0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:36:35.698352Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AoUB7Z006WV0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-30T10:36:57.057206Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AoUB7u006Wf0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:38:00.832662Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|45
|XPAR
|jAj6AoUB8y006YC0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:38:06.560290Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|47
|XPAR
|jAj6AoUB91006YM0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:38:07.682687Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AoUB94006YW0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:38:14.735276Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|46
|XPAR
|jAj6AoUB9A006Yg0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|FR0012419307
|16,314
|EUR
|47
|XPAR
|jAj6AoUB9G006Yq0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|FR0012419307
|16,314
|EUR
|47
|XPAR
|jAj6AoUB9M006Z00
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|FR0012419307
|16,314
|EUR
|1
|XPAR
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|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|FR0012419307
|16,314
|EUR
|46
|XPAR
|jAj6AoUB9P006ZK0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:38:27.834374Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|47
|XPAR
|jAj6AoUB9P006ZU0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:38:34.436548Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AoUB9V006Zo0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-30T10:38:34.539138Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|46
|XPAR
|jAj6AoUB9V006Zy0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
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|FR0012419307
|16,314
|EUR
|47
|XPAR
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|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:38:44.877762Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|47
|XPAR
|jAj6AoUB9g006aI0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:38:45.627705Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|47
|XPAR
|jAj6AoUB9g006aS0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:38:50.316018Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|47
|XPAR
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|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-30T10:38:55.380064Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|47
|XPAR
|jAj6AoUB9q006bn0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:39:01.074729Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|47
|XPAR
|jAj6AoUB9w006bx0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:39:01.075266Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|1
|XPAR
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|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-30T10:39:01.075440Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|46
|XPAR
|jAj6AoUB9w006cH0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|FR0012419307
|16,314
|EUR
|47
|XPAR
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|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|FR0012419307
|16,314
|EUR
|6
|XPAR
|jAj6AoUBA8006cb0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-30T10:39:14.195715Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|41
|XPAR
|jAj6AoUBA8006cl0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|2025-04-30T10:39:38.056634Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|1
|XPAR
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|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
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|FR0012419307
|16,314
|EUR
|46
|XPAR
|jAj6AoUBAW006d90
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
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|FR0012419307
|16,314
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AoUBAc006dK0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:40:03.453580Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|46
|XPAR
|jAj6AoUBAu006dY0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:40:03.500732Z
|FR0012419307
|16,314
|EUR
|47
|XPAR
|jAj6AoUBAu006di0
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
|969500GLMRELZ61HJS76
|GILBERT DUPONT
|969500UEQ3U3P21QNJ13
|2025-04-30T10:40:17.216753Z
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|16,314
|EUR
|1
|XPAR
|jAj6AoUBB9006e80
|Rémunération SO AGA
|PULLUP ENTERTAINMENT
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À propos de PULLUP Entertainment
Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 390 M€ en 2024/25, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :
Deux structures d'édition
- FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .
- DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant et retrogaming, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 .
Six studios de développement & une structure audiovisuelle
- DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), LEIKIR STUDIO ( Metal Slug Tactics ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et de Memories in orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).
- SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.
Retrouvez toute l'information financière de PULLUP Entertainment sur www.pullupent.com
Prochain événement : Résultats annuels 2024/25 : 12 juin 2025 (après bourse)
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- SECURITY MASTER Key : m5lxaJyYlGnKmW+alsptm2Fll2tlxWHKbJKXxJdsZ5nKcG+Vympkap3HZnJim2ls
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/91646-rachat_d_actions_07_05_2025.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
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