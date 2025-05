PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP Entertainment : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 avril 2025 au 7 mai 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

Paris, le 12 mai 2025, 17h45

PULLUP Entertainment

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 30 avril 2025 au 7 mai 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PARIS, FRANCE – 12 mai 2025 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL)

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 30/04/2025 FR0012419307 3339 16,1078 XPAR PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 02/05/2025 FR0012419307 5271 16,6343 XPAR PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 05/05/2025 FR0012419307 7602 16,8634 XPAR PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 06/05/2025 FR0012419307 7771 17,0339 XPAR PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 07/05/2025 FR0012419307 7024 17,7153 XPAR

Détail transaction par transaction

Nom de

l'émetteur Code

Identifiant Nom

du PSI Code

Identifiant

PSI jour/heure

de la

transaction Code Identifiant

de l'instrument

financier Prix

unitaire Devise Quantité

achetée Code

Identification

marché Numéro de

référence de

la transaction Objectif

du rachat PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T07:08:06.510711Z FR0012419307 15,798 EUR 50 XPAR jAj6AoU7rq000v90 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T07:14:36.362921Z FR0012419307 15,798 EUR 279 XPAR jAj6AoU7y8000xu0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T07:14:36.363235Z FR0012419307 15,798 EUR 45 XPAR jAj6AoU7y8000y40 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T07:14:36.363398Z FR0012419307 15,798 EUR 5 XPAR jAj6AoU7y8000yE0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T07:14:36.363510Z FR0012419307 15,798 EUR 9 XPAR jAj6AoU7y8000yO0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T07:14:36.373302Z FR0012419307 15,798 EUR 257 XPAR jAj6AoU7y8000yY0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T08:11:30.684433Z FR0012419307 15,7 EUR 50 XPAR jAj6AoU8rC001z90 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T08:12:38.567520Z FR0012419307 15,674 EUR 70 XPAR jAj6AoU8sG001ze0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T08:15:50.290748Z FR0012419307 15,738 EUR 11 XPAR jAj6AoU8vO0021u0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T08:15:50.290974Z FR0012419307 15,738 EUR 57 XPAR jAj6AoU8vO002240 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T08:23:52.416177Z FR0012419307 15,77 EUR 50 XPAR jAj6AoU93A0026N0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T08:31:12.076648Z FR0012419307 15,77 EUR 56 XPAR jAj6AoU9AG0029A0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T09:15:33.694541Z FR0012419307 15,74 EUR 75 XPAR jAj6AoU9rB002X00 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T09:25:12.151907Z FR0012419307 15,882 EUR 50 XPAR jAj6AoUA0W002gc0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T09:54:57.666997Z FR0012419307 15,92 EUR 105 XPAR jAj6AoUATJ004Um0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:10:42.777502Z FR0012419307 16,314 EUR 50 XPAR jAj6AoUAiY005yT0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:10:42.777657Z FR0012419307 16,314 EUR 47 XPAR jAj6AoUAiY005yd0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:32:44.564456Z FR0012419307 16,314 EUR 47 XPAR jAj6AoUB3q006M80 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:34:48.970501Z FR0012419307 16,314 EUR 1 XPAR jAj6AoUB5s006Rf0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:36:12.652570Z FR0012419307 16,314 EUR 46 XPAR jAj6AoUB7E006Vs0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:36:20.926009Z FR0012419307 16,314 EUR 47 XPAR jAj6AoUB7L006WB0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:36:20.926294Z FR0012419307 16,314 EUR 153 XPAR jAj6AoUB7L006WL0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:36:35.698352Z FR0012419307 16,314 EUR 1 XPAR jAj6AoUB7Z006WV0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:36:57.057206Z FR0012419307 16,314 EUR 1 XPAR jAj6AoUB7u006Wf0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:00.832662Z FR0012419307 16,314 EUR 45 XPAR jAj6AoUB8y006YC0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:06.560290Z FR0012419307 16,314 EUR 47 XPAR jAj6AoUB91006YM0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:07.682687Z FR0012419307 16,314 EUR 1 XPAR jAj6AoUB94006YW0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:14.735276Z FR0012419307 16,314 EUR 46 XPAR jAj6AoUB9A006Yg0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:20.780081Z FR0012419307 16,314 EUR 47 XPAR jAj6AoUB9G006Yq0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:26.247905Z FR0012419307 16,314 EUR 47 XPAR jAj6AoUB9M006Z00 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:27.833800Z FR0012419307 16,314 EUR 1 XPAR jAj6AoUB9P006ZA0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:27.834073Z FR0012419307 16,314 EUR 46 XPAR jAj6AoUB9P006ZK0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:27.834374Z FR0012419307 16,314 EUR 47 XPAR jAj6AoUB9P006ZU0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:34.436548Z FR0012419307 16,314 EUR 1 XPAR jAj6AoUB9V006Zo0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:34.539138Z FR0012419307 16,314 EUR 46 XPAR jAj6AoUB9V006Zy0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:39.698485Z FR0012419307 16,314 EUR 47 XPAR jAj6AoUB9b006a80 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:44.877762Z FR0012419307 16,314 EUR 47 XPAR jAj6AoUB9g006aI0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:45.627705Z FR0012419307 16,314 EUR 47 XPAR jAj6AoUB9g006aS0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:50.316018Z FR0012419307 16,314 EUR 47 XPAR jAj6AoUB9k006b30 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:38:55.380064Z FR0012419307 16,314 EUR 47 XPAR jAj6AoUB9q006bn0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:39:01.074729Z FR0012419307 16,314 EUR 47 XPAR jAj6AoUB9w006bx0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:39:01.075266Z FR0012419307 16,314 EUR 1 XPAR jAj6AoUB9w006c70 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:39:01.075440Z FR0012419307 16,314 EUR 46 XPAR jAj6AoUB9w006cH0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:39:06.982149Z FR0012419307 16,314 EUR 47 XPAR jAj6AoUBA2006cR0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:39:14.195368Z FR0012419307 16,314 EUR 6 XPAR jAj6AoUBA8006cb0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:39:14.195715Z FR0012419307 16,314 EUR 41 XPAR jAj6AoUBA8006cl0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:39:38.056634Z FR0012419307 16,314 EUR 1 XPAR jAj6AoUBAW006cz0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:39:38.060699Z FR0012419307 16,314 EUR 46 XPAR jAj6AoUBAW006d90 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:39:44.410426Z FR0012419307 16,314 EUR 1 XPAR jAj6AoUBAc006dK0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:40:03.453580Z FR0012419307 16,314 EUR 46 XPAR jAj6AoUBAu006dY0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:40:03.500732Z FR0012419307 16,314 EUR 47 XPAR jAj6AoUBAu006di0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T10:40:17.216753Z FR0012419307 16,314 EUR 1 XPAR jAj6AoUBB9006e80 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T12:08:13.774211Z FR0012419307 16,45 EUR 40 XPAR jAj6AoUCYH008IB0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T12:13:41.159038Z FR0012419307 16,314 EUR 46 XPAR jAj6AoUCdX008Nx0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T12:13:41.159364Z FR0012419307 16,314 EUR 98 XPAR jAj6AoUCdX008O70 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T12:37:00.673431Z FR0012419307 16,2 EUR 50 XPAR jAj6AoUD08009Do0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T12:37:19.474154Z FR0012419307 16,2 EUR 50 XPAR jAj6AoUD0R009GL0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T12:37:44.516365Z FR0012419307 16,2 EUR 10 XPAR jAj6AoUD0q009HZ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T12:37:44.516577Z FR0012419307 16,2 EUR 402 XPAR jAj6AoUD0q009Hj0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T14:12:35.794883Z FR0012419307 16,142 EUR 139 XPAR jAj6AoUEUd00B3m0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-04-30T14:12:35.795047Z FR0012419307 16,142 EUR 3 XPAR jAj6AoUEUd00B3w0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:16:29.635379Z FR0012419307 16,588 EUR 100 XPAR jAj6AoUqx1001O00 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:16:29.635878Z FR0012419307 16,588 EUR 100 XPAR jAj6AoUqx1001OD0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:16:29.636140Z FR0012419307 16,588 EUR 3 XPAR jAj6AoUqx1001ON0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:16:29.636269Z FR0012419307 16,588 EUR 12 XPAR jAj6AoUqx1001OX0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:31:31.929280Z FR0012419307 16,674 EUR 50 XPAR jAj6AoUrBb001Us0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:31:31.929450Z FR0012419307 16,674 EUR 27 XPAR jAj6AoUrBb001V20 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:31:31.929585Z FR0012419307 16,674 EUR 100 XPAR jAj6AoUrBb001VC0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:32:56.847841Z FR0012419307 16,674 EUR 100 XPAR jAj6AoUrCx001WW0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:43:09.143332Z FR0012419307 16,674 EUR 100 XPAR jAj6AoUrMp001bn0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:43:09.143537Z FR0012419307 16,674 EUR 500 XPAR jAj6AoUrMp001bx0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:43:11.113450Z FR0012419307 16,674 EUR 67 XPAR jAj6AoUrMs001c70 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:43:20.498966Z FR0012419307 16,674 EUR 33 XPAR jAj6AoUrN1001cJ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:43:20.499509Z FR0012419307 16,674 EUR 23 XPAR jAj6AoUrN1001cT0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:43:20.594746Z FR0012419307 16,588 EUR 29 XPAR jAj6AoUrN1001cj0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:43:21.285840Z FR0012419307 16,588 EUR 56 XPAR jAj6AoUrN1001ct0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T07:43:21.286109Z FR0012419307 16,588 EUR 28 XPAR jAj6AoUrN1001d30 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T12:30:32.735334Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUvqx003sJ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T12:30:33.016603Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUvqx003sT0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T12:48:53.374793Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUw8h004300 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T12:48:53.375278Z FR0012419307 16,67 EUR 100 XPAR jAj6AoUw8h0043A0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:01:20.952085Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwKk004D70 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:01:20.952435Z FR0012419307 16,67 EUR 27 XPAR jAj6AoUwKk004DH0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:08:36.791603Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwRo004FW0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:08:36.791884Z FR0012419307 16,67 EUR 27 XPAR jAj6AoUwRo004Fg0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:13:36.873532Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwWc004H50 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:13:36.873827Z FR0012419307 16,67 EUR 27 XPAR jAj6AoUwWc004HF0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:18:42.113547Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwbY004Ks0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:18:42.114213Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwbY004L50 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:18:42.114354Z FR0012419307 16,67 EUR 136 XPAR jAj6AoUwbY004LF0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:18:42.114603Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwbY004LP0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:18:50.836423Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwbh004LZ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:18:56.768848Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwbn004Lj0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:19:04.570183Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwbw004Lt0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:19:10.340304Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwbz004MD0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:19:15.948147Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwc5004MN0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:19:24.907494Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwcE004MX0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:19:30.348243Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwcK004Mh0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:19:35.496555Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwcQ004N10 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:19:40.894555Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwcW004NB0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:19:46.396114Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwcZ004NL0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:19:54.399403Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwci004NV0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:19:54.451971Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwci004Nf0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:00.557807Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwco004Np0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:06.238107Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwcu004Nz0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:14.114311Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwd3004On0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:19.421234Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwd6004Ox0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:24.498796Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwdC004PA0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:24.523856Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwdC004PK0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:24.524018Z FR0012419307 16,67 EUR 100 XPAR jAj6AoUwdC004PU0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:30.673211Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwdI004Pe0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:35.268570Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwdO004Pp0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:35.268890Z FR0012419307 16,67 EUR 100 XPAR jAj6AoUwdO004Pz0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:35.284469Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwdO004Q90 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:35.284615Z FR0012419307 16,67 EUR 72 XPAR jAj6AoUwdO004QJ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:36.317473Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwdO004QT0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:44.083291Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwdX004Qi0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:49.868099Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwdd004Qs0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:20:55.496886Z FR0012419307 16,67 EUR 12 XPAR jAj6AoUwdj004R20 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:21:00.813714Z FR0012419307 16,67 EUR 3 XPAR jAj6AoUwdm004RW0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:21:00.814059Z FR0012419307 16,662 EUR 100 XPAR jAj6AoUwdm004Rg0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:21:00.814416Z FR0012419307 16,662 EUR 68 XPAR jAj6AoUwdm004Rq0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:21:00.814533Z FR0012419307 16,662 EUR 32 XPAR jAj6AoUwdm004S00 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:21:00.841816Z FR0012419307 16,662 EUR 100 XPAR jAj6AoUwdm004SA0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:21:00.841958Z FR0012419307 16,662 EUR 62 XPAR jAj6AoUwdm004SK0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:21:00.842190Z FR0012419307 16,662 EUR 100 XPAR jAj6AoUwdm004SU0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:21:01.037279Z FR0012419307 16,662 EUR 100 XPAR jAj6AoUwdm004Se0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:21:01.037438Z FR0012419307 16,662 EUR 20 XPAR jAj6AoUwdm004So0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:21:01.440533Z FR0012419307 16,662 EUR 64 XPAR jAj6AoUwdm004Sy0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:21:01.440698Z FR0012419307 16,662 EUR 36 XPAR jAj6AoUwdm004T80 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:21:06.495821Z FR0012419307 16,662 EUR 100 XPAR jAj6AoUwds004TI0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:55:36.756986Z FR0012419307 16,662 EUR 65 XPAR jAj6AoUxBI004g70 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:56:07.871425Z FR0012419307 16,662 EUR 35 XPAR jAj6AoUxBm004gQ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:56:07.904804Z FR0012419307 16,662 EUR 22 XPAR jAj6AoUxBm004ga0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:56:08.136472Z FR0012419307 16,662 EUR 78 XPAR jAj6AoUxBm004gk0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:56:09.036944Z FR0012419307 16,662 EUR 18 XPAR jAj6AoUxBo004gx0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:56:10.051981Z FR0012419307 16,6 EUR 100 XPAR jAj6AoUxBp004hA0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:56:10.078137Z FR0012419307 16,6 EUR 100 XPAR jAj6AoUxBp004hK0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:56:10.750373Z FR0012419307 16,6 EUR 73 XPAR jAj6AoUxBp004hU0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:56:11.038951Z FR0012419307 16,6 EUR 27 XPAR jAj6AoUxBp004he0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:56:11.039129Z FR0012419307 16,6 EUR 82 XPAR jAj6AoUxBp004ho0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:57:06.758588Z FR0012419307 16,6 EUR 100 XPAR jAj6AoUxCk004i90 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:57:07.759332Z FR0012419307 16,6 EUR 43 XPAR jAj6AoUxCk004iJ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:57:07.759621Z FR0012419307 16,6 EUR 50 XPAR jAj6AoUxCk004iT0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:57:26.758047Z FR0012419307 16,6 EUR 7 XPAR jAj6AoUxD2004ij0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:57:26.758249Z FR0012419307 16,6 EUR 49 XPAR jAj6AoUxD2004it0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:57:26.773948Z FR0012419307 16,6 EUR 100 XPAR jAj6AoUxD2004j30 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:57:26.774074Z FR0012419307 16,6 EUR 18 XPAR jAj6AoUxD2004jD0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:57:27.746434Z FR0012419307 16,6 EUR 40 XPAR jAj6AoUxD5004jO0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:58:16.758665Z FR0012419307 16,6 EUR 60 XPAR jAj6AoUxDr004jx0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:58:16.758979Z FR0012419307 16,6 EUR 4 XPAR jAj6AoUxDr004k70 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:59:06.758234Z FR0012419307 16,6 EUR 61 XPAR jAj6AoUxEf004lP0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:59:06.758504Z FR0012419307 16,6 EUR 39 XPAR jAj6AoUxEf004lZ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:59:06.786045Z FR0012419307 16,6 EUR 39 XPAR jAj6AoUxEf004lj0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:59:08.153433Z FR0012419307 16,6 EUR 8 XPAR jAj6AoUxEg004lt0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:59:08.765979Z FR0012419307 16,588 EUR 41 XPAR jAj6AoUxEg004m30 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:59:08.769874Z FR0012419307 16,588 EUR 59 XPAR jAj6AoUxEg004mD0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:59:14.447580Z FR0012419307 16,588 EUR 100 XPAR jAj6AoUxEm004mT0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:59:20.537269Z FR0012419307 16,588 EUR 100 XPAR jAj6AoUxEs004md0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:59:20.750520Z FR0012419307 16,588 EUR 45 XPAR jAj6AoUxEs004mn0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:59:26.707296Z FR0012419307 16,588 EUR 32 XPAR jAj6AoUxEy004my0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:59:46.775751Z FR0012419307 16,588 EUR 23 XPAR jAj6AoUxFJ004nE0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:59:46.776033Z FR0012419307 16,588 EUR 246 XPAR jAj6AoUxFJ004nO0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T13:59:46.794350Z FR0012419307 16,588 EUR 26 XPAR jAj6AoUxFJ004nY0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T14:12:35.508413Z FR0012419307 16,51 EUR 32 XPAR jAj6AoUxRi004uK0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T14:12:35.751906Z FR0012419307 16,51 EUR 11 XPAR jAj6AoUxRi004uU0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T14:12:35.754729Z FR0012419307 16,51 EUR 21 XPAR jAj6AoUxRi004ue0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T14:18:37.881588Z FR0012419307 16,568 EUR 35 XPAR jAj6AoUxXZ0050Q0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T14:18:37.881709Z FR0012419307 16,568 EUR 32 XPAR jAj6AoUxXZ0050a0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T14:18:37.881903Z FR0012419307 16,568 EUR 11 XPAR jAj6AoUxXZ0050k0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T14:18:37.882013Z FR0012419307 16,568 EUR 9 XPAR jAj6AoUxXZ0050u0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T14:45:43.449000Z FR0012419307 16,552 EUR 10 XPAR jAj6AoUxxm005CX0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T14:48:23.832200Z FR0012419307 16,552 EUR 22 XPAR jAj6AoUy0L005EW0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T14:48:23.832390Z FR0012419307 16,552 EUR 68 XPAR jAj6AoUy0L005Eg0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T14:48:24.752093Z FR0012419307 16,552 EUR 2 XPAR jAj6AoUy0L005Eq0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-02T14:51:05.564546Z FR0012419307 16,6 EUR 18 XPAR jAj6AoUy2z005G20 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T07:10:25.256828Z FR0012419307 16,91 EUR 40 XPAR jAj6AoVwHp002330 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T07:10:25.256983Z FR0012419307 16,91 EUR 60 XPAR jAj6AoVwHp0023G0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T07:11:20.458296Z FR0012419307 16,92 EUR 60 XPAR jAj6AoVwIi0023t0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T07:11:20.458509Z FR0012419307 16,92 EUR 276 XPAR jAj6AoVwIi002430 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T07:11:20.458634Z FR0012419307 16,92 EUR 564 XPAR jAj6AoVwIi0024D0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T07:19:26.469733Z FR0012419307 16,8 EUR 598 XPAR jAj6AoVwQW002A50 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T07:19:26.470059Z FR0012419307 16,8 EUR 150 XPAR jAj6AoVwQW002AF0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T07:19:26.470198Z FR0012419307 16,8 EUR 115 XPAR jAj6AoVwQW002AP0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T07:20:30.876992Z FR0012419307 16,8 EUR 137 XPAR jAj6AoVwRa002Bq0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T07:31:07.244996Z FR0012419307 16,7 EUR 170 XPAR jAj6AoVwbq002Zi0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T07:31:08.045110Z FR0012419307 16,7 EUR 50 XPAR jAj6AoVwbr002Zs0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T10:20:08.446006Z FR0012419307 16,92 EUR 968 XPAR jAj6AoVzFQ0047t0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T10:20:08.446302Z FR0012419307 16,92 EUR 32 XPAR jAj6AoVzFQ004830 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T11:34:14.402663Z FR0012419307 16,9 EUR 1000 XPAR jAj6AoW0P60052c0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T11:35:45.423277Z FR0012419307 16,8 EUR 661 XPAR jAj6AoW0Qb0054T0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T11:35:46.045259Z FR0012419307 16,8 EUR 339 XPAR jAj6AoW0Qb0054d0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T11:46:43.017677Z FR0012419307 16,77 EUR 312 XPAR jAj6AoW0bA005860 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T11:46:43.074954Z FR0012419307 16,77 EUR 276 XPAR jAj6AoW0bA0058G0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T11:46:43.101085Z FR0012419307 16,77 EUR 76 XPAR jAj6AoW0bA0058Q0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T11:46:43.136907Z FR0012419307 16,77 EUR 117 XPAR jAj6AoW0bA0058a0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T12:50:01.231072Z FR0012419307 16,824 EUR 50 XPAR jAj6AoW1aT005VS0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T12:53:21.142904Z FR0012419307 16,824 EUR 496 XPAR jAj6AoW1df005WC0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T12:53:21.143228Z FR0012419307 16,824 EUR 68 XPAR jAj6AoW1df005WM0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T12:53:21.143359Z FR0012419307 16,824 EUR 386 XPAR jAj6AoW1df005WW0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T13:18:22.562144Z FR0012419307 16,84 EUR 2 XPAR jAj6AoW21u005dU0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T14:33:54.892190Z FR0012419307 16,874 EUR 43 XPAR jAj6AoW3D0006Qo0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T14:40:02.524886Z FR0012419307 17,098 EUR 382 XPAR jAj6AoW3Iw006Wo0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-05T14:40:02.525212Z FR0012419307 17,07 EUR 174 XPAR jAj6AoW3Iw006Wy0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:05:11.415071Z FR0012419307 17 EUR 46 XPAR jAj6AoWIgJ001CQ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:05:11.415450Z FR0012419307 17 EUR 23 XPAR jAj6AoWIgJ001Cg0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:05:11.415611Z FR0012419307 17 EUR 8 XPAR jAj6AoWIgJ001Cq0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:05:11.415778Z FR0012419307 17 EUR 6 XPAR jAj6AoWIgJ001D00 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:08:31.839443Z FR0012419307 17 EUR 174 XPAR jAj6AoWIjW001Eb0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:08:31.839688Z FR0012419307 17 EUR 514 XPAR jAj6AoWIjW001El0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:08:31.888255Z FR0012419307 16,96 EUR 256 XPAR jAj6AoWIjW001F10 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:08:31.888414Z FR0012419307 16,96 EUR 40 XPAR jAj6AoWIjW001FB0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:08:31.888557Z FR0012419307 16,96 EUR 562 XPAR jAj6AoWIjW001FL0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:08:31.891516Z FR0012419307 16,96 EUR 142 XPAR jAj6AoWIjW001FV0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:29:26.618198Z FR0012419307 17 EUR 4 XPAR jAj6AoWJ3l001QH0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:29:26.618503Z FR0012419307 17 EUR 1 XPAR jAj6AoWJ3l001QR0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:29:26.618672Z FR0012419307 17 EUR 60 XPAR jAj6AoWJ3l001Qb0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:29:26.618870Z FR0012419307 17 EUR 160 XPAR jAj6AoWJ3l001Ql0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:29:26.619018Z FR0012419307 17 EUR 63 XPAR jAj6AoWJ3l001Qv0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:29:26.619182Z FR0012419307 17 EUR 202 XPAR jAj6AoWJ3l001R50 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:29:26.619295Z FR0012419307 17 EUR 389 XPAR jAj6AoWJ3l001RF0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:29:26.619463Z FR0012419307 17 EUR 4 XPAR jAj6AoWJ3l001RP0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:29:26.619576Z FR0012419307 17 EUR 1 XPAR jAj6AoWJ3l001RZ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:29:26.619803Z FR0012419307 17 EUR 116 XPAR jAj6AoWJ3l001Rj0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:34:00.582442Z FR0012419307 16,9 EUR 832 XPAR jAj6AoWJ8C001WA0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T07:34:01.169664Z FR0012419307 16,9 EUR 89 XPAR jAj6AoWJ8C001WK0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T08:11:31.037198Z FR0012419307 16,99 EUR 80 XPAR jAj6AoWJiU001te0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T08:11:31.037460Z FR0012419307 16,99 EUR 92 XPAR jAj6AoWJiU001to0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T08:11:31.141957Z FR0012419307 16,99 EUR 36 XPAR jAj6AoWJiU001ty0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T08:12:30.808001Z FR0012419307 16,99 EUR 462 XPAR jAj6AoWJjQ001uH0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T08:12:32.162501Z FR0012419307 16,99 EUR 67 XPAR jAj6AoWJjT001uR0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T08:12:33.572341Z FR0012419307 16,99 EUR 220 XPAR jAj6AoWJjU001ub0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T08:12:33.628295Z FR0012419307 16,99 EUR 28 XPAR jAj6AoWJjU001ul0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T08:14:45.782504Z FR0012419307 16,99 EUR 15 XPAR jAj6AoWJlb001vZ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T08:59:49.147057Z FR0012419307 16,95 EUR 500 XPAR jAj6AoWKTF002BQ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:11:07.163563Z FR0012419307 17 EUR 20 XPAR jAj6AoWKe9002Dx0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:24:00.308786Z FR0012419307 17 EUR 40 XPAR jAj6AoWKqd002J10 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:24:00.309114Z FR0012419307 17 EUR 48 XPAR jAj6AoWKqd002JB0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:24:00.342891Z FR0012419307 17 EUR 174 XPAR jAj6AoWKqd002JL0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:24:00.359869Z FR0012419307 17 EUR 44 XPAR jAj6AoWKqd002JV0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:24:00.378650Z FR0012419307 17 EUR 9 XPAR jAj6AoWKqd002Jf0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:24:05.361771Z FR0012419307 17 EUR 41 XPAR jAj6AoWKqj002Jp0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:24:07.027771Z FR0012419307 17 EUR 6 XPAR jAj6AoWKqj002K50 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:24:07.031547Z FR0012419307 17 EUR 174 XPAR jAj6AoWKqj002KF0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:24:07.047993Z FR0012419307 17 EUR 49 XPAR jAj6AoWKqj002KP0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:24:09.527907Z FR0012419307 17 EUR 35 XPAR jAj6AoWKqm002KZ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:24:10.997069Z FR0012419307 17 EUR 231 XPAR jAj6AoWKqm002Kj0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:24:10.997266Z FR0012419307 17 EUR 129 XPAR jAj6AoWKqm002Kt0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:24:16.705550Z FR0012419307 16,95 EUR 1 XPAR jAj6AoWKqs002L90 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:44:57.107643Z FR0012419307 16,95 EUR 65 XPAR jAj6AoWLAs002Ne0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T09:56:09.667979Z FR0012419307 16,95 EUR 4 XPAR jAj6AoWLLi002QV0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T13:33:01.306985Z FR0012419307 17,244 EUR 74 XPAR jAj6AoWOjd004By0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T13:33:02.973323Z FR0012419307 17,244 EUR 5 XPAR jAj6AoWOjd004C80 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T13:36:40.785967Z FR0012419307 17,29 EUR 11 XPAR jAj6AoWOnA004Cm0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T13:36:44.107814Z FR0012419307 17,29 EUR 25 XPAR jAj6AoWOnD004Cw0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T13:36:46.108326Z FR0012419307 17,29 EUR 41 XPAR jAj6AoWOnG004D60 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T13:36:48.112243Z FR0012419307 17,29 EUR 6 XPAR jAj6AoWOnG004DG0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T13:36:50.113450Z FR0012419307 17,29 EUR 31 XPAR jAj6AoWOnJ004DQ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T13:36:56.771928Z FR0012419307 17,29 EUR 17 XPAR jAj6AoWOnP004Da0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T13:36:58.766828Z FR0012419307 17,29 EUR 33 XPAR jAj6AoWOnS004Dk0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T13:37:20.646150Z FR0012419307 17,29 EUR 60 XPAR jAj6AoWOnn004Du0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T13:37:21.896105Z FR0012419307 17,29 EUR 9 XPAR jAj6AoWOno004E40 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T13:39:18.846262Z FR0012419307 17,29 EUR 150 XPAR jAj6AoWOpg004EH0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T13:39:18.846654Z FR0012419307 17,29 EUR 47 XPAR jAj6AoWOpg004ER0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T13:39:18.846805Z FR0012419307 17,29 EUR 52 XPAR jAj6AoWOpg004Eb0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-06T13:39:18.846963Z FR0012419307 17,29 EUR 948 XPAR jAj6AoWOpg004El0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T07:04:31.509830Z FR0012419307 16,96 EUR 107 XPAR jAj6AoWf9D001Nr0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T07:04:31.509956Z FR0012419307 16,96 EUR 682 XPAR jAj6AoWf9D001O40 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T07:04:31.510083Z FR0012419307 16,96 EUR 140 XPAR jAj6AoWf9D001OE0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T07:04:31.510205Z FR0012419307 16,96 EUR 2 XPAR jAj6AoWf9D001OO0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T07:12:15.555486Z FR0012419307 17,13 EUR 65 XPAR jAj6AoWfGh001ag0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T07:12:15.555718Z FR0012419307 17,13 EUR 1 XPAR jAj6AoWfGh001aq0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T07:12:15.555852Z FR0012419307 17,13 EUR 4 XPAR jAj6AoWfGh001b00 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T07:12:15.667327Z FR0012419307 17,13 EUR 31 XPAR jAj6AoWfGh001bA0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T07:12:17.596876Z FR0012419307 17,13 EUR 16 XPAR jAj6AoWfGh001bK0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T07:27:42.705845Z FR0012419307 17,13 EUR 416 XPAR jAj6AoWfVc001tx0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T07:27:43.256295Z FR0012419307 17,13 EUR 86 XPAR jAj6AoWfVf001u70 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T07:27:43.274417Z FR0012419307 17,13 EUR 51 XPAR jAj6AoWfVf001uH0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T07:27:47.406337Z FR0012419307 17,13 EUR 29 XPAR jAj6AoWfVj001uR0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T07:27:56.678953Z FR0012419307 17,13 EUR 301 XPAR jAj6AoWfVr001uk0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T08:30:59.057066Z FR0012419307 17,54 EUR 32 XPAR jAj6AoWgUq002uf0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T08:44:07.291932Z FR0012419307 18 EUR 40 XPAR jAj6AoWgha003BL0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T08:44:07.292211Z FR0012419307 18 EUR 140 XPAR jAj6AoWgha003BV0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T08:44:07.292360Z FR0012419307 18 EUR 215 XPAR jAj6AoWgha003Bf0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T08:44:07.313234Z FR0012419307 18 EUR 605 XPAR jAj6AoWgha003Bp0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T08:44:08.961644Z FR0012419307 17,92 EUR 70 XPAR jAj6AoWghc003Ca0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T08:54:02.806441Z FR0012419307 18 EUR 1000 XPAR jAj6AoWgrA003Sa0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T08:54:03.251294Z FR0012419307 17,95 EUR 82 XPAR jAj6AoWgrA003Sk0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T08:54:03.251576Z FR0012419307 17,95 EUR 545 XPAR jAj6AoWgrA003Su0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T08:54:03.765269Z FR0012419307 17,95 EUR 2 XPAR jAj6AoWgrD003TX0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T11:42:21.901608Z FR0012419307 18 EUR 140 XPAR jAj6AoWjU4006Eg0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T11:42:21.901962Z FR0012419307 18 EUR 105 XPAR jAj6AoWjU4006Eq0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T11:42:22.255252Z FR0012419307 18 EUR 68 XPAR jAj6AoWjU4006F00 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T11:42:22.317211Z FR0012419307 18 EUR 50 XPAR jAj6AoWjU4006FA0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T11:43:30.398569Z FR0012419307 18 EUR 63 XPAR jAj6AoWjVB006FW0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T11:43:30.403784Z FR0012419307 18 EUR 50 XPAR jAj6AoWjVB006Fg0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T11:44:31.478112Z FR0012419307 18 EUR 186 XPAR jAj6AoWjW9006Hz0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T11:44:31.478436Z FR0012419307 18 EUR 338 XPAR jAj6AoWjW9006I90 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T12:09:17.031676Z FR0012419307 17,95 EUR 40 XPAR jAj6AoWju8006X90 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T12:09:17.031995Z FR0012419307 17,95 EUR 266 XPAR jAj6AoWju8006XJ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T12:09:17.032156Z FR0012419307 17,95 EUR 33 XPAR jAj6AoWju8006XT0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T12:37:05.395792Z FR0012419307 17,9 EUR 305 XPAR jAj6AoWkL2006mP0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T13:02:26.104091Z FR0012419307 17,9 EUR 24 XPAR jAj6AoWkjZ0073f0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T13:03:25.449440Z FR0012419307 17,9 EUR 274 XPAR jAj6AoWkkU0074K0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T13:03:25.547286Z FR0012419307 17,9 EUR 30 XPAR jAj6AoWkkU0074U0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T13:07:25.452937Z FR0012419307 17,9 EUR 233 XPAR jAj6AoWkoN007650 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T13:07:25.453081Z FR0012419307 17,9 EUR 64 XPAR jAj6AoWkoN0076F0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T14:26:38.920022Z FR0012419307 18 EUR 8 XPAR jAj6AoWm33008IO0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-07T14:26:49.698850Z FR0012419307 18 EUR 85 XPAR jAj6AoWm3F008Ic0 Rémunération SO AGA

À propos de PULLUP Entertainment

Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 390 M€ en 2024/25, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

, leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 . DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant et retrogaming, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 .

Six studios de développement & une structure audiovisuelle

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), LEIKIR STUDIO ( Metal Slug Tactics ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et de Memories in orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).

( Train Sim World ), ( The Surge ), ( WW1 Game Series ), ( Metal Slug Tactics ), ( Shady Part of Me et de Memories in orbit ), (nouvelle IP Live Service ). SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.

Retrouvez toute l'information financière de PULLUP Entertainment sur www.pullupent.com

Prochain événement : Résultats annuels 2024/25 : 12 juin 2025 (après bourse)

Contacts

Relations Investisseurs

Aurélien Briand – Directeur Financier

Tél : + 33 1 55 26 85 00

E-mail?: IR@pullupent.com



Jean Benoît Roquette

Tél : + 33 6 33 67 79 49

E-mail : jeanbenoit@balboaconseil.com

Relations Presse

Clémence Bigeon

Tél : + 33 1 55 26 85 00

E-mail : Clemence.BIGEON@focusent.com



Constance Baudry

Tel : +33 6 82 43 69 62

E-mail : constance.baudry@agence-constance.fr