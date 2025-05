PULLUP ENTERTAINMENT : PULLUP Entertainment : Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 mai 2025 au 16 mai 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

Paris, le 19 mai 2025, 17h45

PULLUP Entertainment

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 13 mai 2025 au 16 mai 2025 dans le cadre du programme de rachat d'actions

PARIS, FRANCE – 19 mai 2025 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL)

Présentation agrégée par jour et par marché

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code Identifiant de l'instrument financier Volume total journalier

(en Nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 13/05/2025 FR0012419307 7985 19,0982 XPAR PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 14/05/2025 FR0012419307 7964 19,2033 XPAR PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 15/05/2025 FR0012419307 8115 19,0787 XPAR PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 16/05/2025 FR0012419307 8202 19,2371 XPAR

Détail transaction par transaction

PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T07:41:28.012070Z FR0012419307 19 EUR 144 XPAR jAj6AoYqaF001UN0 Rémunération SO AGA XPAR jAj6AoYqaT001VG0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T07:42:00.478626Z FR0012419307 19,22 EUR 628 XPAR jAj6AoYqam001W40 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T07:42:05.883324Z FR0012419307 19,22 EUR 372 XPAR jAj6AoYqaq001Wb0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T07:44:35.407385Z FR0012419307 19,3 EUR 19 XPAR jAj6AoYqdG001aL0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T07:46:13.588042Z FR0012419307 19,3 EUR 356 XPAR jAj6AoYqer001bE0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T08:48:07.765347Z FR0012419307 19,16 EUR 195 XPAR jAj6AoYrcj002HG0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T08:48:07.765679Z FR0012419307 19,16 EUR 4 XPAR jAj6AoYrcj002HQ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T08:48:07.765848Z FR0012419307 19,16 EUR 801 XPAR jAj6AoYrcj002Ha0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T09:48:25.531299Z FR0012419307 19,12 EUR 196 XPAR jAj6AoYsZ6003In0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T09:48:26.409885Z FR0012419307 19,12 EUR 234 XPAR jAj6AoYsZ6003Ix0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T09:48:26.435531Z FR0012419307 19,12 EUR 196 XPAR jAj6AoYsZ6003J70 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T09:48:28.612638Z FR0012419307 19,12 EUR 55 XPAR jAj6AoYsZ9003JH0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T09:48:30.018611Z FR0012419307 19,12 EUR 84 XPAR jAj6AoYsZ9003JR0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T09:48:51.336928Z FR0012419307 19,12 EUR 203 XPAR jAj6AoYsZU003KB0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T09:48:51.353124Z FR0012419307 19,12 EUR 32 XPAR jAj6AoYsZU003KL0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T10:50:52.515534Z FR0012419307 19 EUR 10 XPAR jAj6AoYtXV004550 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T10:50:52.531614Z FR0012419307 19 EUR 5 XPAR jAj6AoYtXV0045F0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T10:54:57.137384Z FR0012419307 19 EUR 5 XPAR jAj6AoYtbT0046t0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T13:20:16.853684Z FR0012419307 19,156 EUR 1000 XPAR jAj6AoYvs5005GJ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T13:49:16.021617Z FR0012419307 19 EUR 25 XPAR jAj6AoYwKB005WB0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T13:49:16.037825Z FR0012419307 19 EUR 28 XPAR jAj6AoYwKB005WL0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T13:49:16.059398Z FR0012419307 19 EUR 50 XPAR jAj6AoYwKB005WV0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T13:49:16.099581Z FR0012419307 19 EUR 12 XPAR jAj6AoYwKB005Wf0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T13:55:50.649390Z FR0012419307 19 EUR 503 XPAR jAj6AoYwQY005aD0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T13:55:50.654292Z FR0012419307 19 EUR 196 XPAR jAj6AoYwQY005aN0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T14:16:52.534325Z FR0012419307 19 EUR 5 XPAR jAj6AoYwks005ju0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T14:39:31.697660Z FR0012419307 19,058 EUR 67 XPAR jAj6AoYx6p005uZ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T14:45:00.624225Z FR0012419307 19,144 EUR 36 XPAR jAj6AoYxC8005vZ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-13T14:45:01.037704Z FR0012419307 19,144 EUR 43 XPAR jAj6AoYxC8005vj0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:04:16.196862Z FR0012419307 19,15 EUR 10 XPAR jAj6AoZCTo000wG0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:04:16.197219Z FR0012419307 19,15 EUR 5 XPAR jAj6AoZCTo000wW0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:04:16.212344Z FR0012419307 19,15 EUR 25 XPAR jAj6AoZCTo000wg0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:04:16.212545Z FR0012419307 19,15 EUR 270 XPAR jAj6AoZCTo000wq0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:04:16.212856Z FR0012419307 19,15 EUR 7 XPAR jAj6AoZCTo000x00 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:04:16.213003Z FR0012419307 19,15 EUR 2 XPAR jAj6AoZCTo000xA0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:05:17.806699Z FR0012419307 19,18 EUR 44 XPAR jAj6AoZCUn000xU0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:05:17.806873Z FR0012419307 19,18 EUR 601 XPAR jAj6AoZCUn000xe0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:05:37.052908Z FR0012419307 19,18 EUR 44 XPAR jAj6AoZCV7000xv0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:05:37.053063Z FR0012419307 19,18 EUR 1105 XPAR jAj6AoZCV7000y50 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:08:50.528231Z FR0012419307 19,4 EUR 100 XPAR jAj6AoZCYB0013Q0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:08:50.528709Z FR0012419307 19,4 EUR 35 XPAR jAj6AoZCYB0013a0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:08:50.528906Z FR0012419307 19,4 EUR 49 XPAR jAj6AoZCYB0013k0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:09:24.691805Z FR0012419307 19,4 EUR 16 XPAR jAj6AoZCYl001430 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:09:24.692056Z FR0012419307 19,4 EUR 484 XPAR jAj6AoZCYl0014D0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:12:40.818955Z FR0012419307 19,442 EUR 100 XPAR jAj6AoZCbw0017b0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:12:40.844760Z FR0012419307 19,442 EUR 67 XPAR jAj6AoZCbw0017l0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:13:18.875209Z FR0012419307 19,35 EUR 50 XPAR jAj6AoZCcY001900 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:13:18.904919Z FR0012419307 19,35 EUR 100 XPAR jAj6AoZCcY0019A0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:23:22.600417Z FR0012419307 19,352 EUR 100 XPAR jAj6AoZCmH001Lf0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:23:22.600647Z FR0012419307 19,352 EUR 88 XPAR jAj6AoZCmH001Lp0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:23:36.086916Z FR0012419307 19,352 EUR 24 XPAR jAj6AoZCmT001M80 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:23:36.087134Z FR0012419307 19,352 EUR 76 XPAR jAj6AoZCmT001MI0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:23:47.007819Z FR0012419307 19,352 EUR 100 XPAR jAj6AoZCmf001MS0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:23:47.008162Z FR0012419307 19,352 EUR 100 XPAR jAj6AoZCmf001Mc0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:23:47.009466Z FR0012419307 19,352 EUR 100 XPAR jAj6AoZCmf001Mm0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:23:50.135406Z FR0012419307 19,352 EUR 84 XPAR jAj6AoZCmi001Mw0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:24:06.433545Z FR0012419307 19,352 EUR 16 XPAR jAj6AoZCmx001NC0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:24:06.433766Z FR0012419307 19,352 EUR 47 XPAR jAj6AoZCmx001NM0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:24:29.234318Z FR0012419307 19,352 EUR 100 XPAR jAj6AoZCnL001OD0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:24:29.234470Z FR0012419307 19,352 EUR 211 XPAR jAj6AoZCnL001ON0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:25:12.218541Z FR0012419307 19,352 EUR 100 XPAR jAj6AoZCo1001Oj0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:25:12.218705Z FR0012419307 19,352 EUR 380 XPAR jAj6AoZCo1001Ot0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:25:12.218976Z FR0012419307 19,352 EUR 100 XPAR jAj6AoZCo1001P30 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:25:12.219207Z FR0012419307 19,352 EUR 100 XPAR jAj6AoZCo1001PD0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:25:12.244407Z FR0012419307 19,352 EUR 100 XPAR jAj6AoZCo1001PN0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:25:12.481413Z FR0012419307 19,352 EUR 24 XPAR jAj6AoZCo1001PX0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:26:58.104085Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCpl001Pz0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:26:58.104253Z FR0012419307 19,1 EUR 404 XPAR jAj6AoZCpl001Q90 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:26:58.104519Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCpl001QJ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:27:01.186432Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCpo001QT0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:27:01.186620Z FR0012419307 19,1 EUR 1 XPAR jAj6AoZCpo001Qd0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:33:59.624207Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwY001SD0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:33:59.624680Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwY001SN0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:33:59.635311Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwY001SX0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:33:59.678103Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwY001Sh0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:33:59.678380Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwY001Sr0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:33:59.694416Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwY001T10 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:33:59.711052Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwY001TB0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:33:59.722751Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwY001TL0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:00.013298Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwY001TV0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:00.020298Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwY001Tf0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:02.608843Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwb001Tp0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:02.609033Z FR0012419307 19,1 EUR 4 XPAR jAj6AoZCwb001Tz0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:02.609590Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwb001U90 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:02.630285Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwb001UJ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:02.709452Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwb001UT0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:02.709596Z FR0012419307 19,1 EUR 4 XPAR jAj6AoZCwb001Ud0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:02.725798Z FR0012419307 19,1 EUR 46 XPAR jAj6AoZCwb001Un0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:02.729599Z FR0012419307 19,1 EUR 4 XPAR jAj6AoZCwb001Ux0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:02.729716Z FR0012419307 19,1 EUR 46 XPAR jAj6AoZCwb001V70 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:02.729928Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwb001VH0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:05.820567Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwe001VR0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:05.820776Z FR0012419307 19,1 EUR 4 XPAR jAj6AoZCwe001Vb0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:05.821029Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwe001Vl0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:05.821175Z FR0012419307 19,1 EUR 5 XPAR jAj6AoZCwe001Vv0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:06.168741Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwe001W50 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:10.411043Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCwk001WI0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:32.620113Z FR0012419307 19,1 EUR 47 XPAR jAj6AoZCx5001WS0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:40.714033Z FR0012419307 19,1 EUR 3 XPAR jAj6AoZCxE001Wc0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:46.696866Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCxK001Wm0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:52.084216Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCxN001Ww0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:52.084570Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCxN001X60 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:52.089983Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCxN001XG0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:34:58.642814Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCxW001XW0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:35:04.438322Z FR0012419307 19,1 EUR 50 XPAR jAj6AoZCxc001Xg0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T07:35:04.442926Z FR0012419307 19,1 EUR 32 XPAR jAj6AoZCxc001Xq0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T08:04:59.451838Z FR0012419307 18,98 EUR 65 XPAR jAj6AoZDQW001kN0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T08:04:59.452154Z FR0012419307 18,98 EUR 35 XPAR jAj6AoZDQW001kX0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T08:04:59.452426Z FR0012419307 18,98 EUR 35 XPAR jAj6AoZDQW001kh0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T08:13:52.070563Z FR0012419307 18,98 EUR 9 XPAR jAj6AoZDZ9001mD0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T08:19:35.338212Z FR0012419307 19 EUR 100 XPAR jAj6AoZDeh001nc0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T08:19:35.338376Z FR0012419307 19 EUR 149 XPAR jAj6AoZDeh001nm0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T08:19:35.438301Z FR0012419307 19 EUR 100 XPAR jAj6AoZDeh001nw0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T08:19:35.438475Z FR0012419307 19 EUR 150 XPAR jAj6AoZDeh001o60 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T08:19:35.548160Z FR0012419307 19 EUR 100 XPAR jAj6AoZDeh001oG0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T08:19:35.548324Z FR0012419307 19 EUR 150 XPAR jAj6AoZDeh001oQ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T08:19:35.656758Z FR0012419307 19 EUR 100 XPAR jAj6AoZDeh001oa0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-14T08:19:35.656906Z FR0012419307 19 EUR 7 XPAR jAj6AoZDeh001ok0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T07:06:37.514250Z FR0012419307 19 EUR 810 XPAR jAj6AoZYzd001U00 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T07:06:37.514399Z FR0012419307 19 EUR 325 XPAR jAj6AoZYzd001UD0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T07:06:37.514537Z FR0012419307 19 EUR 1365 XPAR jAj6AoZYzd001UN0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T07:09:25.093808Z FR0012419307 19 EUR 4 XPAR jAj6AoZZ2J001eQ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T07:09:25.094010Z FR0012419307 19 EUR 96 XPAR jAj6AoZZ2J001ea0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T07:09:25.094321Z FR0012419307 19 EUR 1 XPAR jAj6AoZZ2J001ek0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T07:09:25.094461Z FR0012419307 19 EUR 12 XPAR jAj6AoZZ2J001eu0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T07:09:25.094580Z FR0012419307 19 EUR 87 XPAR jAj6AoZZ2J001f40 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T07:09:25.094703Z FR0012419307 19 EUR 12 XPAR jAj6AoZZ2J001fE0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T07:17:56.003494Z FR0012419307 19 EUR 55 XPAR jAj6AoZZAY0020k0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T07:18:25.114988Z FR0012419307 19 EUR 45 XPAR jAj6AoZZB10022H0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T07:25:45.478226Z FR0012419307 19 EUR 5 XPAR jAj6AoZZI9002P60 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T07:43:54.412082Z FR0012419307 19 EUR 95 XPAR jAj6AoZZZi002rk0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T07:55:01.683372Z FR0012419307 19,04 EUR 44 XPAR jAj6AoZZkT0032u0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T07:55:01.683502Z FR0012419307 19,04 EUR 98 XPAR jAj6AoZZkT003340 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:01:02.916161Z FR0012419307 19,18 EUR 50 XPAR jAj6AoZZqI0035O0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:01:02.916312Z FR0012419307 19,18 EUR 73 XPAR jAj6AoZZqI0035Y0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:01:02.916496Z FR0012419307 19,18 EUR 477 XPAR jAj6AoZZqI0035i0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:01:02.933606Z FR0012419307 19,18 EUR 100 XPAR jAj6AoZZqI0035s0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:01:02.933751Z FR0012419307 19,18 EUR 200 XPAR jAj6AoZZqI003620 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:01:02.965562Z FR0012419307 19,18 EUR 31 XPAR jAj6AoZZqI0036I0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:01:15.307825Z FR0012419307 19,2 EUR 70 XPAR jAj6AoZZqV0036S0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:01:15.324529Z FR0012419307 19,2 EUR 100 XPAR jAj6AoZZqV0036c0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:01:15.324718Z FR0012419307 19,2 EUR 845 XPAR jAj6AoZZqV0036m0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:04:15.404832Z FR0012419307 19,06 EUR 34 XPAR jAj6AoZZtO003A70 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:04:15.405261Z FR0012419307 19,06 EUR 395 XPAR jAj6AoZZtO003AH0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:04:15.405451Z FR0012419307 19,06 EUR 571 XPAR jAj6AoZZtO003AR0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:04:15.405607Z FR0012419307 19,06 EUR 395 XPAR jAj6AoZZtO003Ab0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:04:15.406000Z FR0012419307 19,06 EUR 673 XPAR jAj6AoZZtO003Al0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:04:15.420915Z FR0012419307 19,06 EUR 43 XPAR jAj6AoZZtO003Av0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:04:15.450845Z FR0012419307 19,06 EUR 284 XPAR jAj6AoZZtO003B50 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:04:15.451108Z FR0012419307 19,06 EUR 88 XPAR jAj6AoZZtO003BF0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:13:24.440226Z FR0012419307 19,18 EUR 278 XPAR jAj6AoZa2G003JA0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:13:24.456456Z FR0012419307 19,18 EUR 73 XPAR jAj6AoZa2G003JK0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:20:51.909514Z FR0012419307 19,18 EUR 224 XPAR jAj6AoZa9T003Qm0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:20:51.909687Z FR0012419307 19,18 EUR 50 XPAR jAj6AoZa9T003Qw0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-15T08:21:02.130018Z FR0012419307 19,18 EUR 7 XPAR jAj6AoZa9e003R60 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:08:20.505743Z FR0012419307 18,9 EUR 6 XPAR jAj6AoZvUq000o30 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:08:21.017348Z FR0012419307 18,9 EUR 94 XPAR jAj6AoZvUq000oG0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:08:21.031615Z FR0012419307 18,9 EUR 94 XPAR jAj6AoZvUq000oQ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:09:17.399627Z FR0012419307 19 EUR 64 XPAR jAj6AoZvVl000oj0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:11:56.607528Z FR0012419307 19 EUR 36 XPAR jAj6AoZvYI000pH0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:11:56.607866Z FR0012419307 19 EUR 2908 XPAR jAj6AoZvYI000pR0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:11:56.608044Z FR0012419307 18,92 EUR 150 XPAR jAj6AoZvYI000pb0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:11:56.608234Z FR0012419307 18,92 EUR 561 XPAR jAj6AoZvYI000pl0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:11:56.627164Z FR0012419307 18,92 EUR 150 XPAR jAj6AoZvYI000pv0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:11:56.627354Z FR0012419307 18,92 EUR 165 XPAR jAj6AoZvYI000q50 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:12:53.794891Z FR0012419307 18,92 EUR 150 XPAR jAj6AoZvZD000qj0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:12:53.795230Z FR0012419307 18,92 EUR 308 XPAR jAj6AoZvZD000qt0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:33:03.328237Z FR0012419307 19,4 EUR 3 XPAR jAj6AoZvsl001GP0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:33:03.328390Z FR0012419307 19,4 EUR 49 XPAR jAj6AoZvsl001GZ0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:33:03.410966Z FR0012419307 19,4 EUR 100 XPAR jAj6AoZvsl001Gj0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:33:50.876961Z FR0012419307 19,46 EUR 44 XPAR jAj6AoZvtW001Hc0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:33:50.877100Z FR0012419307 19,46 EUR 1407 XPAR jAj6AoZvtW001Hm0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:40:51.986642Z FR0012419307 19,88 EUR 37 XPAR jAj6AoZw0J001OI0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:40:51.986793Z FR0012419307 19,88 EUR 53 XPAR jAj6AoZw0J001OS0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:42:08.562008Z FR0012419307 19,88 EUR 92 XPAR jAj6AoZw1Y001Oo0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:42:11.157293Z FR0012419307 19,88 EUR 8 XPAR jAj6AoZw1b001Oy0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:42:22.845262Z FR0012419307 19,88 EUR 100 XPAR jAj6AoZw1k001P80 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:42:22.845608Z FR0012419307 19,88 EUR 607 XPAR jAj6AoZw1k001PI0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:59:40.175765Z FR0012419307 19,5 EUR 5 XPAR jAj6AoZwIV001Yf0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:59:40.175985Z FR0012419307 19,5 EUR 145 XPAR jAj6AoZwIV001Yp0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T07:59:40.176308Z FR0012419307 19,5 EUR 150 XPAR jAj6AoZwIV001Yz0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T08:12:04.251875Z FR0012419307 19,58 EUR 50 XPAR jAj6AoZwUW001iq0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T08:13:42.547399Z FR0012419307 19,58 EUR 150 XPAR jAj6AoZwW4001jD0 Rémunération SO AGA PULLUP ENTERTAINMENT 969500GLMRELZ61HJS76 GILBERT DUPONT 969500UEQ3U3P21QNJ13 2025-05-16T08:13:42.580079Z FR0012419307 19,58 EUR 11 XPAR jAj6AoZwW4001jN0 Rémunération SO AGA

À propos de PULLUP Entertainment

Avec plus de 600 collaborateurs en Europe et un chiffre d'affaires de 390 M€ en 2024/25, PULLUP Entertainment est un acteur majeur du jeu vidéo et du divertissement. Le Groupe s'appuie sur :

Deux structures d'édition

FOCUS ENTERTAINMENT PUBLISHING , leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 .

, leader mondial de l'édition, avec des titres à succès comme A Plague Tale , SnowRunner ou Warhammer 40,000: Space Marine 2 . DOTEMU , spécialiste du jeu indépendant et retrogaming, éditeur de TMNT: Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 .

Six studios de développement & une structure audiovisuelle

DOVETAIL GAMES ( Train Sim World ), DECK13 ( The Surge ), BLACKMILL GAMES ( WW1 Game Series ), LEIKIR STUDIO ( Metal Slug Tactics ), DOUZE DIXIÈMES ( Shady Part of Me et de Memories in orbit ), CARPOOL STUDIO (nouvelle IP Live Service ).

( Train Sim World ), ( The Surge ), ( WW1 Game Series ), ( Metal Slug Tactics ), ( Shady Part of Me et de Memories in orbit ), (nouvelle IP Live Service ). SCRIPTEAM , dédié à l'adaptation de nos licences en séries et films.

Retrouvez toute l'information financière de PULLUP Entertainment sur www.pullupent.com

Prochain événement : Résultats annuels 2024/25 : 12 juin 2025 (après bourse)

Contacts

Relations Investisseurs

Aurélien Briand – Directeur Financier

Tél?: + 33 1 55 26 85 00

E-mail?: IR@pullupent.com



Jean Benoît Roquette

Tél : + 33 6 33 67 79 49

E-mail?: jeanbenoit@balboaconseil.com

Relations Presse

Clémence Bigeon

Tél?: + 33 1 55 26 85 00

E-mail?: Clemence.BIGEON@focusent.com



Constance Baudry

Tel : +33 6 82 43 69 62

E-mail: constance.baudry@agence-constance.fr