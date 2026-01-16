Pullup Entertainment (ex-Focus Entertainment) : Un T4 qui s'annonce particulièrement rythmé

Publication du chiffre d’affaires T3

Pullup Entertainment a présenté une performance robuste au troisième trimestre de l’exercice 2025/26, portée par la solidité du back-catalogue et la qualité des nouveaux lancements. Le chiffre d’affaires trimestriel s’établit à 64,8 M€, en recul de -35,7% y/y, une variation intégralement expliquée par l’effet de base exceptionnel lié à la sortie de Warhammer 40,000: Space Marine 2 au T3 2024/25. Sur neuf mois, le groupe enregistre 197,4 M€ de revenus, en baisse de -41,1% y/y, mais dépassant déjà le précédent record annuel (hors année de sortie de Space Marine 2) de 194,1 M€ établi en 2022/23.

Malgré cette normalisation, qui était attendue, le groupe confirme ses objectifs pour l’exercice et réaffirme sa trajectoire de croissance rentable à moyen terme.

Back-catalogue en forte accélération, dynamique confirmée des jeux Live

Le back-catalogue ressort à 43,4 M€ sur le trimestre, en hausse de 40,9% y/y, et atteint 137,1 M€ sur neuf mois, soit une croissance de 43,3%. Ce niveau constitue un record absolu pour le groupe.

Cette performance reflète la traction continue de 1) Warhammer 40,000 : Space Marine 2 et de son activité live, 2) la solidité continue de Atomic Heart, Insurgency : Sandstorm, SnowRunner et 3) la résilience des franchises A Plague Tale et Train Sim World.

Le back-catalogue représente désormais 69% du CA sur neuf mois (vs 39% en 2022/23), signe d’une récurrence d’activité en forte progression.

Perspectives, line-up et estimations

Le T4 s’annonce particulièrement déterminant pour Pullup, avec, côté lancements, la sortie de quatre titres dont John Carpenter’s Toxic Commando, soutenu par une montée en puissance marketing, et Memories in Orbit, IP développée en interne par le studio Douze Dixième. Le back-catalogue devrait poursuivre sa dynamique positive, renforcé par plusieurs partenariats déjà signés.

Pullup réitère sa guidance et confirme viser une performance annuelle supérieure à celle de l’exercice 2022/23 tant en chiffre d’affaires qu’en EBIT ajusté, et anticipe une croissance de sa rentabilité opérationnelle sur 2026/27 et 2027/28.

Recommandation

Suite à ce communiqué, nous maintenons notre recommandation à Achat et notre objectif de cours de 33,1€ sur le titre.